　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／陳時中成立「國際事務局」目的曝！　站穩國際要「比氣長」

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中主張成立「國際事務局」，讓台北走向國際。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和
◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／呂晏慈

民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出國際事務局的構想，他接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪進一步表示，台灣在國際事務上必須「比氣長」，除了培養年輕人才，也要藉由成立專責機構，讓台北市變成一個外籍人士友善的城市，並藉此讓權責更清楚、提升行政效率。

陳時中接受專訪時表示，市長的思考攸關於「想要做多高」的事情，他把台北市定位為台灣的首都、要走向世界，既然定位是這樣，那必然就要有一個專責單位來負責這些事情。

陳時中指出，「國際事務局」另外還有一個任務，是要把專業、年輕的人才找進來，好好的培養。他表示，台灣在跟外來勢力對抗的時候，「沒有辦法比力大、比力強，但是要比氣長」，才能在國際上站穩、站好。

陳時中說，所以就像蔡總統常說的，「我們理性不挑釁，我們不躁進，但是我們堅定不退縮」，培養很多好的人才，就是台灣維持堅定、不退縮的方法，希望讓年輕人可以透過國際事務局，一起拚城市外交，甚至推廣國貿、進行國際行銷、推動賽事、展覽等領域。

陳時中點出，成立國際事務局，是要把台北帶向世界，讓世界看到台灣，台北市要變成一個國際的、外籍人士友善的城市，彼此共存共榮，若是沒有一個專責的單位，很難把這些工作做好。

不過，陳時中也不諱言，他也必須承認，不見得非要有專責單位，但是以他的行政經驗來講，如果國際事務是主目標的工作，一定要有一個專責的單位，如此一來，將能讓權責更清楚、提升行政效率，才會達到想要的目標。

▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中逐步端出政策牛肉。（圖／記者林敬旻攝）

 

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
抽農遊券！　30萬份抽獎資格、方式一次看
前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰準備」
屁孩餐桌「當俄羅斯轉盤」下秒悲劇了！　家長竟要告店家
張育成9局滿壘強心臟選保送　隊友驚呼：不可思議
台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！　「活體摘器官」駭人SOP
快訊／發走路工時薪600？　陳時中競辦回應
快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手領600」　他赴北檢告發陳時中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍：該補助農民電風扇

拋內湖交通解方被笑「兩光金句」　陳時中批黃珊珊：失敗主義濃厚

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

苦苓10題逼問蔡英文！　「不要再到處跑行程裝沒事」

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中

人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

ET專訪／陳時中談選舉戒慎恐懼　認「台灣防疫好！經濟成長全球最好」

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍：該補助農民電風扇

拋內湖交通解方被笑「兩光金句」　陳時中批黃珊珊：失敗主義濃厚

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

苦苓10題逼問蔡英文！　「不要再到處跑行程裝沒事」

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中

人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

ET專訪／陳時中談選舉戒慎恐懼　認「台灣防疫好！經濟成長全球最好」

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

立陶宛交通部政次訪台5天　雙方擬建立「台、立直飛航線」

唐玲悲揭身世…爸爸劈腿家暴拿她脅迫媽媽　「父親節沒什麼好快樂」

男童練跳水「屁股重摔入泳池」　親友笑翻！網怒了：嚴重會癱瘓

轎車違停人行道遭連開6張罰單　車主「不能出門」苦衷曝光

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

台鐵「中秋連假加開122班車」　8／11起開放購票

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

不接美軍高層電話　陸軍方：美方一手製造的緊張局面

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

內湖交通有解？陳時中出6招、蔣萬安提4解　她酸：陳在xyz蔣還在abc

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

陸媒稱共艦離花蓮僅11.78公里　海軍斥假消息：全程監控、絕對沒有！

陸發動14億人共建台灣實景地圖

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

更多熱門

相關新聞

陳時中發走路工時薪600？　徐巧芯今要公佈錄音檔

陳時中發走路工時薪600？　徐巧芯今要公佈錄音檔

民進黨台北市長參選人陳時中被指為了造勢活動徵人，時薪600元，引來「聘請走路工」的質疑。儘管競選總部發言人莊瑞雄表示傳言並非為真，國民黨台北市議員徐巧芯仍爆料稱握有錄音檔，並預告8日將公佈。

ET專訪／柯文哲執政經驗寶貴　陳時中：未來還會請教他

ET專訪／柯文哲執政經驗寶貴　陳時中：未來還會請教他

ET專訪／都更危老也關心　陳時中自爆住海砂屋：常常天花板就掉一塊

ET專訪／都更危老也關心　陳時中自爆住海砂屋：常常天花板就掉一塊

ET專訪／端內湖交通4解方　陳時中：不因困難而不做

ET專訪／端內湖交通4解方　陳時中：不因困難而不做

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

怨共用洗衣機卡泥沙　網見1句反批：你也一樣

五堅情唱一半...「數字天團」突衝上台！　集體無預警宣布退團

台灣3大鬼后都真的！少女借屍還魂續命60年

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面