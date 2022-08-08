ET專訪／陳時中成立「國際事務局」目的曝！　站穩國際要「比氣長」

▲陳時中主張成立「國際事務局」，讓台北走向國際。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／呂晏慈

民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出國際事務局的構想，他接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪進一步表示，台灣在國際事務上必須「比氣長」，除了培養年輕人才，也要藉由成立專責機構，讓台北市變成一個外籍人士友善的城市，並藉此讓權責更清楚、提升行政效率。

陳時中接受專訪時表示，市長的思考攸關於「想要做多高」的事情，他把台北市定位為台灣的首都、要走向世界，既然定位是這樣，那必然就要有一個專責單位來負責這些事情。

陳時中指出，「國際事務局」另外還有一個任務，是要把專業、年輕的人才找進來，好好的培養。他表示，台灣在跟外來勢力對抗的時候，「沒有辦法比力大、比力強，但是要比氣長」，才能在國際上站穩、站好。

陳時中說，所以就像蔡總統常說的，「我們理性不挑釁，我們不躁進，但是我們堅定不退縮」，培養很多好的人才，就是台灣維持堅定、不退縮的方法，希望讓年輕人可以透過國際事務局，一起拚城市外交，甚至推廣國貿、進行國際行銷、推動賽事、展覽等領域。

陳時中點出，成立國際事務局，是要把台北帶向世界，讓世界看到台灣，台北市要變成一個國際的、外籍人士友善的城市，彼此共存共榮，若是沒有一個專責的單位，很難把這些工作做好。

不過，陳時中也不諱言，他也必須承認，不見得非要有專責單位，但是以他的行政經驗來講，如果國際事務是主目標的工作，一定要有一個專責的單位，如此一來，將能讓權責更清楚、提升行政效率，才會達到想要的目標。

▲民進黨台北市長參選人陳時中逐步端出政策牛肉。（圖／記者林敬旻攝）