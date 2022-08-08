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ET專訪／陳時中首談參選市長心境！自曝住海砂屋　從政心情一次看

 

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／呂晏慈

陳時中被正式徵召為台北市長參選人不到1個月，從「鐵人部長」搖身一變成為「鐵人參選人」，他已跑完超過40場公開行程，其中包括橫跨12個行政區、26名市議員參選人的見面會，綠營基層士氣大振，直呼這是民進黨「24年來離首都市長最近的一次」。

8月7日上午，陳時中在首場政見發表會公布內湖交通問題解方後，他接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪時，談及自己經歷執業牙醫師、公會理事長、政務官等身份轉換到現在變成一名市長候選人的心境，他說，儘管身份差異很大，但他仍秉持著「尊重」的態度，面對每一次身份的轉換，其中最重要的核心理念就是：「把事做好」這句話。

▲陳時中接受《ETtoday東森新媒體》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中舉例，在每場見面會中，他向支持者請託「惠賜一票」，這句看似常見的選舉語言，對他來說，其實就是意含著「尊重」兩字，「尊重」候選人的身份、「尊重」市民的意涵。他說，他想要透過這句話釋放一個訊息：他有意願做好，要先尊重大家，所以反過來要請大家惠賜自己一票，他才能夠把事情做好，選舉不僅僅是喊「凍蒜」口號而已，他還要透過每一次真誠請託，表達對參選人這個職位的尊重。

陳時中分享，過去他競選牙醫師公會理事長時，曾有位來自高雄的理事長留下「為成一事而來」這一句話，為他帶來深遠的影響。日後在他從事各種公眾服務時，總是以「做事」為出發心，他說，想要扎扎實實、腳踏實地的把事做好，「把事做好台北自然更好，台灣就共好，台北更好、台灣共好也帶有一個理念：台北是首都，是一個領頭羊，不是只有台北好就好，要台灣大家一起好。」

至於具體要把哪些事情做好？陳時中侃侃而談說，他最關注都市更新及危老的議題，過去他曾住過海砂屋，親眼見到房子天花板掉了一塊，他盼本著「以人為本」的精神，處理台北市年久失修、需要改善的老舊社區；另一方面，交通問題也是核心，例如近期內湖交通壅塞問題引發關注，除了透過高運量的捷運系統解決，短中期也要透過增闢道路、新闢地下連通道、銜接國道一號和環東大道等方式紓解車流。

陳時中直言，有些人建議他不要把政策願景講得太清楚，否則容易被人批評，但他持相反態度認為，應該提出想法和作法，讓大家來討論，同時，也藉由提出政策論述吸引中間選民的目光，爭取肯定和期待，進而支持自己來當市長，而他也會負責任地把事情做好。

近期以平均一天兩場密集參加26場議員參選人舉辦的見面會，陳時中透露，他深深感受到來自支持者的熱情，有不少人私下拖著他、感謝他對於防疫的努力，其中，也有很多人跟他一樣，當年投給台北市長柯文哲，現在覺得台北市應該「重新再來過」。

然而，儘管不少支持者都為防疫表達感謝，他的競爭對手們，卻時不時以防疫為由攻擊，是否覺得委屈？陳時中直言，「每一個政策都有喜歡、也有不喜歡，市民高懸明鏡，做得好不好自有公斷」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

不過，他話鋒一轉又說，實際上中央和地方在防疫上是一條船的，沒有說自己做得很爛，對方就做得很好，「他們（指台北市長柯文哲和副市長黃珊珊）都忘記了，他們是第一線的執行者，當然是有責任在的」，對於這些說法，「最後都還是會變成回力鏢」。

由於陳時中與《ETtoday新聞雲》相約專訪的這一天適逢父親節前夕，同樣還「父親」身份的陳時中，在訪談的最後，談及自己跟孩子的互動跟教育理念，自認是「說盡職也不盡職」的父親，主要是自己是開業醫，又忙於公共事務常常不在家，但小孩的功課、上學接送、學校的「母姐會」，都是他一手包辦的。

他說，家裡是個傳統的小家庭，自己是醫師，老婆是音樂家，他們都有屬於自己的專業，他的大兒子成績很優異，學業一直都不需要操心，晚上9點早早把作業寫完，甚至可以說，大兒子的學業表現，早就超出家長的預期與要求的標準。至於小兒子，性格傾向自由，不拘泥在教育的體制內，這對陳時中來說，多了不確定性，但他似乎也樂於「欣賞」孩子自己做的決定，他只要在一旁陪著摸索與成長。

訪談間，陳時中還分享一段小故事，有一次兒子說要去聽五月天的演唱會，前一天晚上就要去排隊等進場，他起初認為沒有必要，可以隔天再請老婆載孩子們去就好；不過，兒子告訴他，同樣的演唱會門票錢，早一點去排才可以距離舞台近一點，而且他早就跟好友們規劃好，大家要在哪裡匯合、在哪裡搭車。

陳時中笑著說，他聽完之後告訴老婆，兒子的「規劃方案」，感覺很周詳，孩子都有自己思考過，那就讓他們照這個計畫去執行也不錯。

在《ETtoday新聞雲》訪談結束後，陳時中的幕僚帶著在外等候多時的幾位熱情支持者進到屋內，他們帶著陳時中的新書請他簽名，並感謝他這幾年幫助台灣守住疫情，且要他繼續加油。陳時中雖然戴著口罩，但親切地簽完名字、配合合照後，跟每個人一一道聲感謝，又繼續走向他的鐵人行程。

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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