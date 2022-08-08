豬死亡1小時　美研究「復活」器官細胞！未來有望助於器官移植

▲耶魯大學研究團隊成功恢復死去豬隻器官細胞。示意圖，非當事豬隻。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

耶魯大學研究團隊近日宣布，他們在一隻已死亡1小時的豬隻身上，運用團隊開發出的技術，成功恢復死去豬隻的血液循環與細胞功能。他們期望這項技術的發展，未來可以運用於人體上，有效延長器官的保存時間，提升人們接受移植的機會。

據《CNN》報導，該研究報告於3日發表在期刊《自然》（Nature）上，研究中使用的技術為團隊自行開發的OrganEx系統。手術中透過類似人工心肺機器的裝置，將自製的溶劑打入死亡豬隻的血管中，而這個溶劑中含有豬的血液、合成血紅素及保護細胞和防止血栓的化合物和分子。團隊欲透過以上機制，使氧氣能在死去豬隻的全身中再循環。

經過了6個小時的治療，研究團隊發現，豬隻身體中許多部位，包含心臟、肝臟和腎臟等部分關鍵細胞，逐漸恢復活躍狀態，某些器官也恢復功能，甚至偵測出心臟的收縮活動。主要負責該計畫的耶魯大學（Yale University）教授塞斯坦（Nenad Sestan）就說，「我們成功恢復了整個身體的循環，這是令我們驚訝的成果。」

這項研究目前仍處於非常初期且需要更多實驗的階段，研究人員表示，希望目前用於豬隻的技術，最終能夠應用於人體上。同時也補充道，此研究結果可能關聯到「人類該於何時被宣告死亡？」的倫理問題，因此也需要相關科學家及生物倫理學家一同進行嚴格的倫理審查。