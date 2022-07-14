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豬心成功移植2腦死病患「無排斥反應」　美研究跨出異種移植一大步

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紐約大學外科醫師團隊成功將豬心移植至2名腦死病患身上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

紐約大學朗格尼移植研究所（Langone Health）近日召開記者會，對外發表該校外科醫生團隊成功將經過基因改造的豬心臟，移植至2名已宣判腦死的病人身上。這次手術的成功，對於將異種移植的深入研究成為一大助力。

據《CNN》、《路透社》等外媒報導，本次研究中接受豬心移植手術的2位病患，分別為72歲來自賓州的Lawrence Kelly，以及64歲來自紐約的Alva Capuano。Kelly在6月首先接受手術，Capuano則是在7月初接受手術。研究人員在記者會上表示，2位病患接受移植後分別進行了3天實驗，發現他們的心臟功能皆正常，並未出現器官排斥的現象。

此次研究之前，馬里蘭大學（University of Maryland）醫學中心曾在1月時將豬心移植入一名57歲罹患心臟病末期的病人身上，可惜該病患在手術的49天後仍宣告不治，死因至今尚未確定。不過紐約大學的研究人員表示，本次研究中進行病毒檢驗時，並沒有發現當初在該名男子血液中所檢測出的豬巨細胞病毒（Porcine Cytomegalovirus），因此懷疑這個病毒恐是導致先前該名病患死亡的原因。

此外，研究人員表示本次實驗所進行的採購、運輸、移植手術，以及免疫抑制（Immunosuppression）皆依循著典型人體心臟移植的方式進行。

對此，紐約大學朗格尼移植研究所心臟移植外科主任Nader Moazami說道，「我們的目標是整合典型日常心臟移植手術的做法，只是使用的是非人類的器官，讓此器官不須未經測試的設備或藥物的額外協助下即可正常運作」。紐約大學朗格尼移植研究所主任Robert Montgomery博士也表示，未來若能進行更長時間的觀察，將更能了解手術反應，並確認患者的身體狀況。

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