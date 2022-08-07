明1時段全台迎雨！7號颱「木蘭」生成時間出爐　估這天登陸

▲南海低壓將生成熱帶低壓或颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣晴到多雲有午後雷雨，明日到週三南方雲系北移，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部及東半部山區午後也會有雨。另南海的低壓系統可能於明日增強為熱帶性低氣壓，預報顯示，最快會在明日深夜到週二清晨進一步增強為今年第七號颱風「木蘭」，屆時將往海南島移動並於週三登陸海南島。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日到週三南方雲系北移，台灣附近水氣增加，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部、東半部山區有午後雷陣雨，中南部山區午後可能有較大雨勢。

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▲氣象局預報顯示，熱帶性低氣壓將於明日生成。（圖／氣象局）

週四到週六各地恢復多雲到晴、有午後陣雨的天氣型態，午後降雨範圍仍以西半部、東半部山區為主，西半部除山區，連部分平地、靠山區平地都可能有雨。

另在南海的低壓正在發展中，明日有機會生成熱帶性低氣壓，美軍模式預測熱帶低壓會於明日深夜到週二清晨增強為颱風，歐洲模式則預估會於週二下午生成颱風，因此成颱時間點不確定性較大。

南海的低壓增強為熱帶性低氣壓或颱風後會持續往海南島前進，預計週三後會登陸海南島，對台灣天氣沒有直接影響，僅週三間接影響，使南部、東南部、澎湖發生長浪。

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