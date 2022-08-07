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大雷雨警報響！超猛「午後雷雨」+準木蘭成颱　一張圖看下周天氣

▲▼ 。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／綜合報導

大雷雨來襲！中央氣象局今晚6時53分針對南投縣發布「大雷雨即時訊息」，國家級災防告警簡訊響起，預計持續時間至7時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲。另外，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹至臺中山區及彰化、南投、雲林地區6縣市也發布「豪雨特報」。

氣象局預報，明（8）日南方雲系北移，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生機率；各地高溫可以來到33至35度，其中大台北、嘉義、台南及宜花地區容易出現局部36度以上的高溫。

▲▼ 。（圖／記者許力方攝）

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣象局今晚6時50分持續針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布豪大雨特報，其中南投山區有局部豪雨發生機率。至於目前位在南海的低壓正在發展中，明天有機會生成熱帶性低氣壓，美軍模式預測，熱帶低壓會於明日深夜到9日（下周二）清晨增強為今年第7號颱風「木蘭」，歐洲模式則預估會於9日下午生成颱風，成颱時間點不確定性較大；「準木蘭」預估路徑將沿季風環流邊緣往北至西北方向移動，10日後會登陸海南島、減弱，對台灣天氣沒有直接影響。

未來一周天氣，氣象局指出，因台灣位在太平洋高壓西側，8至10日受南海低壓槽影響，環境風場以為東南風為主，11日至14日東南風減弱，轉為偏南風至弱風的環境，花東、恆春半島天氣受迎風面水氣多寡影響，有時會有短暫陣雨，西半部、東北部天氣則皆晴朗炎熱，午後各地山區、西半部會有局部雷陣雨。高壓邊緣的環境有利午後雷雨發展，一旦下雨，容易有較大雨勢，當對流發展旺盛，除了有瞬間大雨，也易有雷擊、強陣風等較劇烈天氣。

▼氣象局一周天氣預報

【8/8~8/10（周一～周三）】：
台灣附近為東南風的環境，帶來一些低壓外圍的水氣。
●花東、恆春半島整天有間歇短暫陣雨，雨量不多
●西半部、東北部為晴到多雲為主、白天炎熱，普遍高溫約34~36度，花東32度
●午後各地山區、西半部地區易有局部雷陣雨發展
●中南部進山區易有局部較大雨勢
●馬祖為晴到多雲；金門、澎湖為由晴到多雲轉短暫陣雨，金門9日起、澎湖10日起轉有短暫陣雨之天氣
●今明兩天高屏沿海、北海岸易有較大陣風
●10日南部、東南部沿海易有長浪，海邊活動注意安全

【8/11~8/14（周四～周日）】－
南海低壓槽減弱，台灣附近恢復為偏南風至弱風的環境，台灣仍在高壓西側，整體高溫炎熱，但易有午後雷陣雨。
●東面水氣稍減，僅東南部、恆春半島有零星偶雨的機率
●西半部、東北部、東部為晴到多雲為主、白天炎熱，遍高溫仍約34~35度，花東32度
●午後各地山區、西半部地區易有局部雷陣雨發展
●馬祖為晴到多雲
●金門、澎湖有短暫陣雨的機率

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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