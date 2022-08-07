使用乙炔氧切割器釀火災！婦人逃生不及死亡　他賠百萬獲緩刑

▲芬園鄉鐵皮屋因施工不慎掉落火花引發火警。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

南投一名洪男3年前到彰化芬園鄉為建築物施工，使用乙炔氧切割器時火花掉落臥房引發火警，當時在2樓的游婦(53歲)因逃生不及倒地，送醫不治，被檢方依過失致死罪嫌起訴，由於他求得家屬諒解，當庭給予10萬元慰問及90萬元補償金，被彰化地院判處6月有期徒刑，可改易科罰金。緩刑2年。

案發當時，洪男於2019年12月1日上午8時45分許，使用乙炔氧切割器切割建築物屋頂上突出角鐵時，未注意到屋頂浪板與磚牆間存有空隙，致切割時所產生的火花，掉落到臥室內。

▲游婦被救出後已無呼吸心跳。（圖／ETtoday資料照）

由於臥室內有堆放書本、衣物、木櫃、木質裝潢板材等大量可燃物，進而引起火災，火勢即往四周擴大燃燒，消防隊到場後立刻拉水線試圖降水溫滅火，火勢在10多分鐘後也獲得控制，搜救人員立刻挺進火場，果然在2樓處發現游婦躺在房內地上，已無呼吸心跳。消防隊6人合力將她抬出，送往彰化基督教醫院急救，但最後仍因受有燒灼傷併吸入一氧化碳，致呼吸衰竭而死亡。宣告不治。

法官審酌洪男施工時，因疏未注意現場環境，未設置適當安全防護隔離措施，進而引起本案之火災，致被害人死亡，被告所為實有不該。然考量被告坦承犯行之犯後態度、求得家屬諒解，當庭給予10萬元慰問及90萬元補償金，處6月有期徒刑，可改易科罰金。緩刑2年。