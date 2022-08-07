美第6枚SBIRS衛星升空！監偵預警系統已就位　可掌握全球飛彈發射

記者葉睿涵／綜合報導

美國在當地4日上午6點29分，於佛州的卡納維爾角空軍基地，發射了第6枚「太空紅外線預警系統」（SBIRS GEO-6）衛星。這是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最後一枚為美國太空軍建造的警衛星。隨著負責載運的「擎天神5號」（Atlas V）火箭升空，SBIRS的生產與發射階段也將正式落幕，而軍方接下來將可透過衛星24小時監測與追蹤全球從任何地方發射的彈道飛彈，為美軍提供關鍵預警時間、抵禦潛在威脅。

綜合美媒報導，載運SBIRS GEO-6的Atlas V在發射後大約5分鐘，就與主體分離，並在發射近3小時後，成功將SBIRS GEO-6送入赤道上空約22000英里的地球同步轉移軌道中。這是美國太空軍自2011年5月以來，為了提升美軍的飛彈防禦預警能力，所發射的第6枚SBIRS衛星。它配有掃描和凝視紅外傳感器，可以探測全球從任何地方發射的彈道飛彈，為美軍提供關鍵預警，並抵禦潛在威脅。

SBIRS GEO-6與美軍去年5月所發射的GEO-5衛星一樣，都是洛克希德馬丁運用價值10億美元（約新台幣300億元）的「新世代LM2100系列模組化載台」科技所打造。這2枚衛星都搭載了升級後的電子設備，強化靈敏性與監偵能力，可針對日益增長的威脅，提供更大的網路強化能力，而衛星的動力、推進和電子設備也比原版本的性能更佳。

「太空系統指揮部」（SSC）表示，在GEO-6加入美軍太空紅外線預警系統體系其他5枚衛星的行列後，SBIRS的飛彈預警與防禦，以及美軍的太空狀態覺知與技術情報等能力，將進一步被強化，並有效協助陸基彈道飛彈的預警、提供彈道防禦系統追蹤目標，還能捕捉地球部分戰區的紅外線影像。

▲美國第6枚「太空紅外線預警系統」（SBIRS GEO-6）衛星升空。（圖／翻攝自推特）

五角大廈未來可仰賴SBIRS飛彈預警衛星群強大的掃描和紅外監視傳感器，全天候為美國提供保護，偵測出地面上的不尋常動向，並將威脅座標與位置傳送給美國飛彈防衛署（MDA），以派出最有效的飛彈攔截，提前讓美軍抵禦潛在威脅。