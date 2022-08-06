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假好心攙扶狂吐醉妹...揹進旅館撿屍性侵　色男慘噴75萬

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲林姓男子在路邊見女子喝到爛醉意識不清、將人背到旅館撿屍得逞，事後需要付75萬達成和解。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／新北報導

林姓男子在路邊看到一名女子酒醉在路邊嘔吐，假好心上前關心攙扶，卻是將人帶往旅館開房，趁女子泥醉無法抵抗撿屍得逞，女子酒醒後驚見自己裸身睡在陌生旅館，崩潰報警提告。新北地院審理期間，林男向女子道歉並以75萬達成和解，依乘機性交罪判林有期徒刑2年，可緩刑5年，並須服100小時義務勞務，可上訴。

判決書指出，一名女子在2021年2月19日上午7時許，搭計程車回到新北市板橋區，下車時因為太醉而意識模糊、蹲在路邊嘔吐，剛好林姓男子經過看見，假好心上前關心協助，接著就把女子帶往附近旅館，過程中女子癱軟無力，林男還直接將人揹起扛入房間。

已經喝到斷片的女子完全無力抵抗，遭林男性侵得逞，而林上午9點多完事後隨即丟下她離開現場，女子清醒後赫然發現自己衣衫不整，在陌生的房間內醒來，才察覺事態不對連忙報警。

林男被逮後坦承不諱，新北地院認為林利用女子泥醉而不知或無抗拒性交能力，趁機進行性交，另查林男前有與未滿16歲少女性交遭警移送，檢察官調查後因無法認定有無違反少女意願，而獲不起訴處分。

法官考量林這次撿屍後有與女子達成調解，約定分期賠償共75萬元，也獲得女子原諒，從事餐飲業、需撫養父親等情形，依照乘機性交罪處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間前往醫療或輔導機構接受精神治療、心理輔導，且須提供政府機關或公益機構100小時義務勞務。仍可上訴。

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