包紅包給新婚同事　主管尪嫌「3600不夠多」！妻怒：你薪水只有40k

▲老公同事最近要結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚喜宴要怎麼包，一直讓不少人感到困擾。一名人妻表示，最近老公的同事要結婚了，因為他們家不會去喝喜酒，因此認為包3600元已經夠多了，沒想到老公卻嫌不夠，讓她相當傻眼，怒抱怨「我就討厭他這樣亂灑錢出去」。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，最近老公同事準備要結婚，但因為沒有打算去吃喜宴，老公不知道要給多少比較合理，於是來問她的意見。她認為包2000元就差不多了，不過對方卻認為太少了，「我是主管，應該包多一點」。

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原PO聽到老公的話，傻眼表示「你在公司沒人聽你的，你只是虛位主管而已，為什麼要包多一點？而且你們交情也沒有很好啊，2000元人不去已經很不錯了吧？」但最後仍妥協退讓，表示如果比較愛面子，就多包到3600元，孰料對方仍認為不夠，「我都懷疑他是不是喜歡那個同事啊？既然要包這麼多，乾脆去吃好了」。

▲老公認為3600元不夠多。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO也解釋，「不是我小氣，我覺得已經包的很大方了」，因為家中只有老公在賺錢，每月賺4萬多元，但還要付房租、養小孩，評估了家中狀況才給出這些建議，但對方卻不領情，「到底為了面子是要丟多少錢去才甘願？跟我討論最後都變成吵架，我就討厭他這樣亂灑錢出去」。

不少人看到後都力挺原PO，表示「沒啥交情、人也不去，2000算不錯了，還有1200的咧」、「社會歷練不夠，工作上的同事或主管，紅包2000算大禮了，還要評估自己的能力才對」、「2000差不多，同事真的無法到，有些新人還不會收」、「2000很多了，我就想知道到底面子是有多重要？當你沒錢時，誰管你是誰」、「沒去的話，2000真的很多了，不需要為了那個面子硬包大包好嗎？我以前的老闆娘沒來，也是包差不多這個金額」。