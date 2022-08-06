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正妹爽開「二手靈車」盤點3大好處！載過3千具遺體　18萬就買得到

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記者吳美依／綜合報導

美國23歲女子海莉（Hailey Rose）開著一輛二手靈車跑透透，她拍攝影片透露，愛車退役前大約載過3300具遺體，但自己非但不害怕，反而覺得非常迷人。海莉也介紹靈車意想不到的好處，例如安全性極高、收納空間超大，而且只要6000美金（約新台幣18萬）就能買到。

海莉說明，靈車安全性極佳，因為「沒有人想撞上一輛靈車，所以大家在你附近時，都會特別小心。」即使在治安欠佳、經常發生破窗劫車案的地區，也沒人敢把歪腦筋動到靈車上，其一是迷信，其二是因為太醒目了。

此外，靈車收納空間大，外出採購非常方便，她每次辦派對時，都毫不猶豫搜刮超市架上物品，完全不用擔心載不下，對於擁有大家庭，或者經常舉辦大型聚會的人，簡直就是首選。

▲▼美國一名女子介紹靈車的好處。（圖／翻攝TikTok@x.hailey.rose.x）

▲海莉向粉絲介紹開二手靈車的好處。（圖／翻攝TikTok@x.hailey.rose.x）

海莉提到，靈車後車廂十分寬敞，能夠容納一張標準尺寸床墊，很適合經常搬家或在外奔波，需要隨時小睡片刻、臨時過夜的人，「我跟你們保證，在裡面睡午覺的經驗，簡直無與倫比。」如果飼養寵物，即使踏上長途旅程，毛孩也有很大的活動空間。如果要去露營，或找朋友一起來玩，也都非常方便。

海莉在一次車禍中，把原本的車撞爛了，只好重新物色代步工具，最後從一名殯葬業者手中，購入這輛退休5個月的靈車，也從對方口中得知，靈車曾服務過3300名死者。但她坦言，「我開靈車，就是因為喜歡靈車」，也很期待有一天能夠來一趟公路旅行。

許多網友看完海莉的開箱影片，都忍不住心動留言，「妳剛剛說服我買一輛靈車了。」、「我已經在Google出售中的二手靈車。」、「對於在休旅車上生活的人而言，堪稱完美。」但也有人指出，如果要找停車位的話，肯定非常麻煩。

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