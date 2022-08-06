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柯文哲交棒！推「一日北高」腳踏車出場　黃珊珊當場落淚了

▲▼台灣民眾黨6日創黨滿3周年，於台北國際會議中心舉行黨慶活動。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨6日創黨滿3周年，於台北國際會議中心舉行黨慶活動。（圖／民眾黨提供）

記者蔡佩珈／台北報導

台灣民眾黨6日迎來創黨3周年，台北市副市長黃珊珊儘管未入黨，但與台北市長柯文哲緊密合作，在黨慶活動中逐一介紹民眾黨籍台北市議員參選人，期盼這些人未來能與她一起改變台北。此外，黃珊珊還在柯文哲登上活動舞台時落淚。

黃珊珊在黨慶活動一一介紹黃瀞瑩、陳思宇、陳宥丞、楊寶楨、林珍羽、吳怡萱、張志豪、張幸松等，共8位民眾黨籍台北市議員參選人。她說，台北市優質文化不能只靠一個人努力，而是要靠更優質的議員候選人，跟自己一起改變台北、改變台灣，甚至改變世界，拜託各位支持這8位優質候選人。

黃珊珊說，感謝大家的支持，她何德何能肩負各位期盼，接下來任務將更加嚴峻。台灣政治發展要跳脫政黨藩籬，公開、透明、勤政、廉政、廉能應成為台灣政治價值，她每天都在落實這樣的信念，期盼民眾黨的各位能跟自己一起往前走，一同改變國家。

值得注意的是，黃珊珊在發言結束後看見柯文哲牽著單車出場，忍不住落下眼淚。柯文哲笑說，他一輩子幹過最困難的事就是「一日雙塔」，儘管過程很痛苦，但重點是自己成功完成這項挑戰，現在他要把象徵「困難」的腳踏車送給黃珊珊，希望她未來能夠繼續騎下去。

▼柯文哲送黃珊珊腳踏車。（圖／民眾黨提供）

▲▼台灣民眾黨6日創黨滿3周年，於台北國際會議中心舉行黨慶活動。（圖／民眾黨提供）

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