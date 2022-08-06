比基尼妹拍辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！全網毛炸

▲莫妮克（Monique Sicheter）在海邊拍照留念，意外拍下詭異白色物體。（圖／翻攝自Facebook／Monique Sichter）



記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭少女莫妮克（Monique Sicheter）與閨蜜前往磁島（Magnetic Island）戲水，並在海灘拍攝許多美照，2天後，她開心與同事分享，卻被指出其中一張照片的不尋常之處。只見莫妮克身穿性感比基尼、回頭燦笑，但不遠處水面下卻出現詭異物體，看起來像極了一隻蒼白的手，正要抓住她的腿。

莫妮克回憶，她與閨蜜享受日光浴後，決定下水游泳，並在回家前多拍幾張照片留念。2人非常謹慎防範魟魚或鯊魚等動物出沒，因此格外注意海水裡的狀況，當時卻完全沒有發現異狀，「在拍這張照片的時候，海水非常清澈，我們附近也沒有任何人。我們沒看見水裡有任何東西。」

▲大批網友對這張照片提出不同解釋。（圖／翻攝自Facebook／Monique Sichter）

莫妮克對此感到疑惑又震驚，於是在同事建議下，把照片分享至社群媒體，希望有人能夠協助解開謎團。此貼文一出，果然立刻引發熱議，一些人認為這是超自然現象，紛紛留言，「該是時候叫來我那位會驅魔的朋友了。」、「我看到一隻右手，而且真的有皮膚色的大拇指跟另外4隻手指。」、「妳差點就要被抓去溺死了」

也有不少人認為，可能只是魚兒或螃蟹，甚至光影造成的錯覺，「可能只是一支漂在水裡的手套？」、「這是一隻翻肚的螃蟹或章魚。」、「水母、光線、海水折射加上拍攝角度，才會讓它看起來很奇怪。」

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