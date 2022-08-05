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大陸 大陸焦點 特派現場

「裴洛西訪台就捐90%家產給共軍」！大陸企業家囧爆...秒刪文挨轟

號稱「中國首善」的中國企業家陳光標在裴洛西抵台後秒刪祭品文，但中國網友並沒有忘記，要他兌現承諾。（翻攝自微博）

▲號稱「中國首善」的中大陸企業家陳光標在裴洛西抵台後秒刪祭品文。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起全球關注，但不少大陸愛國人士事前並不看好裴洛西會抵台，紛紛發出祭品文，如今一一被打臉，大陸網友也開始翻舊帳了。其中號稱「中國首善」的大陸企業家陳光標，就曾在微博鐵口，稱裴洛西若成功訪台，會第一時間願捐出90％家產給中國國防單位，事後卻刪文不認帳。

陳光標當初在微博發文，指出裴洛西本人和白宮從未提及訪台行程，反而是英媒搶先爆料，唯恐天下不亂，認為這則消息只是想測試一下中方的反應，直言「請網友放心裴洛西不會去台的，私下也不會去。如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90％家產給國防。」

號稱「中國首善」的中國企業家陳光標在裴洛西抵台後秒刪祭品文，但中國網友並沒有忘記，要他兌現承諾。（翻攝自微博）

▲大陸網友要他兌現承諾。（翻攝自微博）

結果沒多久裴洛西就飛抵台灣降落松山機場，重重打臉了陳光標，他也隨即刪除這篇祭品文，但網路世界凡走過必留下痕跡，大陸網友們可沒忘記，近日紛紛分享祭品文截圖要陳光標兌現承諾，「君子一言既出駟馬難追」、「標哥的愛國就是博取流量，人家一下飛機他就跑路了」、「中國人不騙中國人」、「刪文是想賴帳嗎？」不過也有人調侃，表示陳光標是用心良苦，不想拖累國家，「標哥是負資產，怕坑了國家」。



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