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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

▲▼種田。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲女子下班回家後又出門種田，丈夫看監視器畫面超震驚。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

家庭的幸福與否，通常與夫妻之間的相處有關。福建漳州有一名女子白天要上班，晚上回家後「出門種田」，一直到深夜才回家，丈夫原先不曉得妻子在做什麼，看了監視器畫面以後，被震驚得說不出話來。

綜合陸媒報導，這名男子表示，當天他下班後，將門口的地整好，打算之後種點蔬菜來吃，健康又省錢，整完地以後就回家帶小孩。

▲▼種田。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲原先男子只是先整好地，打算之後種蔬菜來吃，結果妻子獨自一人播種、施肥、澆水，忙完才回家。（圖／翻攝《網易新聞》）

沒想到，下班回家的妻子得知這件事，立刻就出了門，一直到深夜10點多才回家。丈夫原先感到不解，後來查看監視器畫面，才發現妻子獨自一人拿了肥料、種子，播種完又拉水管澆水，處理好所有事才回家休息。

▲▼種田。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲男子不禁感慨，能娶到這種老婆，可能是上輩子拯救銀河系。（圖／翻攝《網易新聞》）

男子被震驚得說不出話來，也不禁感慨，娶到這種老婆，可能是上輩子拯救銀河系才得來的福份。

網友們看完種田的畫面，也不禁留言回應，「我老婆也這樣，經常為地吵嘴，就想讓她輕鬆點，可她就是捨不得放不下，種點總能吃點」、「事就要一下做完，不要一點點地做，因為那樣做著做著就不想動了。 我也是這樣，什麼事一下做完的」、「夫妻同心，其利斷金。 夫唱婦隨，家興事旺。點讚：這對夫妻」、「這老婆哪有？來一打！」

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