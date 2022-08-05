陽交附醫達文西手術機器人　宜蘭女月經不用包大人和血崩了

▲▼宜蘭葉姓婦女超音檢查最大肌瘤在子宮宫底（上圖），另外3個肌瘤分別在子宮後壁和子宮頸後（圖／陽明交大附醫提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著科技的進步，全世界的手術方式已經進入微創時代。陽明交大附醫今（2022）年設置最先進微創智慧醫療的達文西手術機器人系統，讓蘭陽地區的鄉親也能享受到醫學中心甚至國際水平的醫療服務，並在日前為葉姓婦女手術4個大小分別是10到3公分的子宫肌瘤，而且手術時間縮短又縫得好、出血少、恢復快、預後更好、沾黏少、懷孕也會更順利。手術後，葉女，說非常滿意，因為月經時再也不用包大人和血崩了。

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陽明交大附醫表示，宜蘭37歲葉姓婦女因經痛、經血多和頻尿到婦產科門診就醫，超音波檢查發現4個子宫肌瘤，大小分别是10.6，4.6 ，4.3和3.6公分，最大的在子宮宫底，平時下腹就可摸到，另3個肌瘤的位置比較不尋常在子宮後壁和子宮頸後骨盆腔深處。

葉女的這種情况若以傳統剖腹的方式手術將會很容易但是傷口大、術後較痛、需要較久的回復期。若以腹腔鏡來做肌瘤切除手術會比較困難進行，因為肌瘤的位置和傷口在骨盆深處，尤其在缝合的部分和需特定角度不是那麽容易進行。

婦產科龐渂醛醫師說，因院方於今年6月開始正式提供先進的達文西機器人手臂手術，因此建議葉女利用這種微創手術方式來治療。達文西手術最大優點之一是很容易缝得很好，一般腹腔鏡肌瘤切除手術後子宮傷口缝兩層就很不容易了，葉女士子宮的大傷口用達文西機器人手臂共缝了3層，缝得非常紮實牢靠。而且手術出血量只有100cc (一般手術介於500至1000cc)。

葉女術後只有微微的痛而且第2天就出院了，不但恢復快，而且傷口小。兩週之後回門診追蹤，超音波複檢顯示子宮已經完全回復正常，之後葉女的月經量也回復正常，葉女表示，非常滿意因為月經時再也不用包大人和血崩了。

▲婦產科龐渂醛醫師與最先進微創智慧醫療的達文西手術機器人系統。（圖／陽明交大附醫提供）

院方說，達文西做肌瘤切除手術的優點很多，包括了鏡頭3D立體，手術過程沒有深度的問題，即便鏡頭離腫瘤很近影像也不模糊，因此，可以精準地只切除病灶而減少不必要的損傷，尤其是肌瘤位置在深部或在子宮或子宮頸後面，最能發揮它的優點，再加上手術醫師坐著開刀，即使長時間開刀也不容易因勞累而出錯，病人安全更有保障。另一項則是達文西的手腕可旋轉，縫合的部分可以很容易就缝得很好，尤其是有很多顆肌瘤或仍有生育需求的病人，手術時間縮短又縫得好、出血少、恢復快、預後更好、沾黏少、懷孕也會更順利。

院方強調，持續在儀器上、技術上不斷精進，才能給病人最好的醫療照護。由於執行達文西手術需仰賴醫師的高度專業，目前醫院泌尿外科、大腸直腸外科、婦產科執刀醫師已完成專業且嚴謹的訓練，均可執行達文西手術，民眾如有相關疑問可向上述科別諮詢。

院方指出，達文西機器人手臂在婦科手術的運用包括:

1.子宮肌瘤切除術，尤其是肌瘤位置困難、多顆、有生育需求者

2.子宮/膀胱脫垂骨盆底重建術

3.早期子宮內膜癌分器手術

4.子宮切除手術，子宮頸軔帶保留子宮切除手術

5.良性卵巢腫瘤切除