宜蘭童玩海報超清涼！10比基尼辣妹+超跑挨批　文化局曝真相

▲▼宜蘭童玩傳出有比基尼辣妹、超跑登宜蘭童玩海報。（圖／擷取自《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網路出現印有10位比基尼辣妹及黃色超跑2022宜蘭童玩節「夏日女神，酷炫超跑」海報，民進、時力兩黨批「荒腔走板」，宜蘭縣文化局表示，車隊自辦之活動宣傳海報，未知會童玩節主辦單位而逕予發布，造成民眾誤解，已請發布單位立即撤除。另對未經許可使用童玩節LOGO和圖案，將由縣府法制科依相關法令處理。

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一家娛樂公司1日在臉書粉絲專頁貼海報說，8月6日、7日將率領10位性感火辣比基尼女孩，及多輛超跑到宜蘭童玩節，邀請群眾一起賞車玩水，海報上除了10名比基尼辣妹，還印有童玩節標準字、官方吉祥物，並寫明「活動地點：噴射水舞台」，「活動時段請見宜蘭國際童玩節粉專公告」等字樣。

海報於2日在宜蘭引發熱議，娛樂公司則說明是車隊自行規劃的公益行程，不是公家單位舉辦。

宜蘭文化局長呂信芳強調，此非童玩官方活動，發文單位未經同意使用童玩節名義、LOGO等，已請對方撤下；另將由縣府法制科研議是否有無違法之處。

呂信芳指出，發文單位先前有來聯繫，詢問超跑能不能進來，因此回覆「有停車場可以停」，至於進到園區後，只要不是營利行為，要做什麼活動和規劃，文化局不會干涉，截至目前為止，童玩已有20組以上網紅在園內直播，和遊客互動，只要不妨礙他人，並不會反對。