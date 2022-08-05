1枚導彈「讓日本警報大響」！他笑：台灣人不吃這套　反串文被讚爆

▲中共解放軍。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

對於解放軍飛彈穿台，防空警報未響一事，掀起質疑聲浪，更有不少網友拿日本比較，直言類似情況發生，日本就警報大響。對此，資深媒體人朱凱翔發文，反串笑喊大驚小怪，「台灣人不吃這套。」

本站報導《飛彈首次穿台「警報超安靜」 網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？》提到，有網友在PTT直言，同為彈道飛彈試射經過他國上空的事件，2017年日本就示範過了，「以南韓事後的情資，經過北海道上空時是500多公里，雖然早超過領空界線卡門線，日本仍有即時發送防空警報，當地民眾也有做好避難準備。」

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▲朱凱翔發文反諷。（圖／翻攝自臉書／不演了新聞台）

這讓他不禁感嘆，「想起上個月才做過的萬安演習，到底是真的在做防災演練，還是只是演演戲而已？」而廣大鄉民也洗版撻伐，「沒有想到國防部這麼廢物，連警報都不發」、「以後也不用萬安演習了，浪費錢又擾民」、「沒辦法，就有人裝盲，把這嚴重性看很低」、「從來都是演戲，鬼島不是說叫假的」。

對此，資深媒體人朱凱翔透過粉專「不演了新聞台」發文反串，「5年前，朝鮮發射彈道導彈飛越日本領空，日本政府發放的導彈警告。當時，團隊裡的小編之一，正好爽遊北海道中，清晨被手機警告吵醒，當地街頭還有媒體印發『號外』報導。不過那是日本人愛大驚小怪，勇敢的台灣人不吃這套。」

▲日本東京街頭民眾，觀看北韓導彈飛越日本上空的新聞。（圖／路透社）

而網友們也跟著笑虧，「連飛彈飛過都神不知鬼不覺，政府很體貼人民，不驚擾大家」、「免驚～類導彈而已啦」、「飛彈飛過的是類領空啦，大驚小怪」、「不就幸好飛到太空，一副什麼事都沒有發生一樣」、「不敢打啦～哪次打了」。

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