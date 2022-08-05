「你以為的台灣領空」2圖曝光　網驚：日本的結界？藍白酸民惦惦了

▲台灣領空，右邊才是正解。（圖／翻攝石明謹臉書）



網搜小組／劉維榛報導

繼解放軍4飛彈飛過台灣上空後，日本防衛省公佈的資料顯示，中共3架無人機曾在台灣東部海域飛行，國防部遭藍綠痛斥無作為。對此，球評石明謹貼出2組台灣實際上的領海與領空範圍，引發網友熱議。

石明謹在臉書貼出2組台灣圖片，以對照畫面來解釋「你以為的台灣領空」、「實際上的台灣領空」的真實狀況。

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第一組圖中，大家一開始以為領空是「台灣上空直達太空」，但正確答案是類似一個尖形保護罩的弧度，才是「實際上的台灣領空」。

第二組圖部分，多數人以為，台灣本島向外延伸至金門、馬祖、蘭嶼，點成點變成一大圈的廣闊海域就是台灣領海，但事實是，台灣領海只比本島略為擴張一些，而離島也是同樣狀況。

▲真正台灣領海，其實只比本島往外擴張一些！（圖／翻攝石明謹臉書）

一圖明瞭的的文章曝光後，底下網友熱議，「第一張圖的邏輯，應該是日本的結界」、「藍白也只剩飛越可以哇哇叫了，後續接著恐懼洗地也是預料之中」、「還好我的認知是正確的」、「眼睛閉起來就等於沒發生，沒事兒」。

不過也網友質疑，「既然我們的領空如此小，那之前共軍軍機在外面繞行時，怎麼是抗議，又是派機驅離？」石明謹則回應，「正因為不是領空，所以抗議，如果是領空，就要打下來囉。」