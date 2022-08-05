約女網友見面！他慘變「免費飯票」...祭1招神反擊：給她一個教訓

▲男子用一招就擊退把他當免費飯票的女網友。（示意圖／Pxhere）

圖文／CTWANT

初次見面的女網友要求到高檔餐廳用餐，還要你支付所有餐費，你會如何應對呢？大陸廣東一名男子只用一招就巧妙化解這個死局，還讓對方在店家和所有顧客面前抬不起頭來，男子事後也稱「不是付不起，就是想給她一個教訓」。

綜合陸媒報導，這名張姓男子日前約一名聊得來的女網友線下約會，起初對方的外貌打動了張男的心，但女網友接下來的一系列行為，卻讓他越看越心冷。女網友一碰面就直接帶張男到高檔商區，還不斷暗示要買禮物給她，一直隱忍的張男直到女方在高檔餐廳把他當免費飯票後，決定要給對方一個教訓。

▲女網友被張男的神反擊氣到當場走人。（圖／翻攝自微博）

張男冷眼看著一上座就狂點餐，自顧自吃著「兩個人也吃不完」份量，只想嚐嚐高檔料理滋味的女網友。張男於是對著拿帳單過來的服務生說：「這裡空位這麼多，為什麼要給我併桌呢？」再轉頭問一臉茫然的女網友：「妳認識我嗎？妳知道我叫什麼名字嗎？」

發現張男想用不認識來拒絕付帳的女網友，氣得當場質問：「你是不是吃不起，在這裝啥阿？」但張男沒理會對方，反而淡定的向服務生點了和女網友一樣的餐點，還稱「對面那桌我沒點也沒吃，我是不會付帳的」，把女網友氣到說不出話來直接離開。

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