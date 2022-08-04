囚犯獄中寫信給檢察官　竟是當年買毒遭騙1萬9千元...要討公道

▲服刑中的毒販寫信到地檢署，指控另1名毒販收錢卻不給毒品，涉嫌詐欺。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

正在監獄服刑中的高姓男子，蹲在牢裡突然想起，自己多年前曾向李姓男子購買安非他命，也預付了1萬9千元現金，結果李男卻搞失蹤，害他沒拿到毒又白白損失金錢，因此寫信到地檢署，控告李姓男子涉嫌詐欺。台北地檢署調查後，認為沒有事證顯示雙方曾有毒品買賣約定等理由，4日第2度將全案處分不起訴。

高男因偽造文書、毒品等多項前科被判刑3年，現在岩灣技訓所服刑中，被他控告詐欺的毒販李男，現也因案在宜蘭監獄坐牢。

高男指控，2019年1月間，他跟李男約好，要以2萬元代價購買「半兩」重的安非他命，高男表示，他先預付了1萬9千元後，多次向李男催討毒品未果，最後對方更直接失聯，顯然是要詐騙他買毒錢。

地檢署收到這份提告信後分案調查，檢察官先提訊了被告的李男，李男否認有賣毒給高男，因查無其他相關事證，全案在2020年間首度以罪嫌不足等理由，處分不起訴李男，但因高男不服再議，高檢署發回要求調查確認是否有過交易約定。

檢察官第2度偵查時，訊問提告的高男，得知雙方在約定毒品買賣的時候，高男當時女友、現在的妻子也在現場，可以為事件來龍去脈作證，巧的是，高妻現在也因毒品案件，在桃園女監服刑中，但高妻以自己和案件當事人有親屬關係為由，拒絕證言，檢察官因此再次以罪嫌不足為由，處分不起訴李男。