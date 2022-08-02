誆投資電動車晶片股海削7千萬　首腦2019年保時捷拍賣金額曝

▲檢察官偵查中的機房主嫌名下保時捷MACAN，經拍賣變價236萬元。（圖／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

檢警單位日前破獲一起，鼓吹投資未上市電動車、晶片概念股詐騙案，逮捕詐騙機房洪姓主嫌等22人，其中洪姓男子豪賺7千萬元，自知恐將面臨受害者求償，同意將名下保時捷MACAN拍賣變現，北檢2日囑託行政執行署士林分署，經民眾激烈競標，最終以236萬元拍定賣出，未來經法院判決沒收，有機會發還給被害人。

檢察官刑事局、台北市警北投分局等單位查出，洪姓主嫌等22人，在中山區設立詐欺機房，由詐騙集團成員隨機撥打電話給民眾，佯稱為投顧公司，鼓吹電動車、晶片概念股等「即將掛牌上市櫃」、「投資獲利機會稍縱即逝」、「前景看好」、「配股配息」，搭配各種話術不斷洗腦，塑造穩賺不賠的情境。

如果被害人誤信錢景可期，同意加為LINE好友，詐騙集團會繼續施以騙術，再將以每張2萬到3萬不等收購的低價股票，以10萬到12萬元高價賣給被害人，行徑宛如台版華爾街之狼，警方粗估，主嫌藉此手法賺得約7千萬元。

▲保時捷拍賣吸引10多位民眾登記領取號碼牌，其中3人激烈競標喊價30多次。（圖／台北地檢署提供）

檢警在3月10日展開搜索並拘提洪姓主嫌等人，查扣現金81萬元、保時捷轎跑車1台、教戰守則20份、被害人資料18份、手機32支、電話設備20組、電腦主機2台、還在現場發現成員績效白板、投資報告書2箱等證物，全案正由檢察官依違反詐欺、《證券交易法》等罪嫌偵辦中。

在不影響證據保存之情況下，檢察官依法可先對不便保管、保管費用過鉅或價格易隨時間貶損的扣押物品進行變價程序，洪姓主嫌同意拍賣名下的保時捷MACAN，這輛名車2019年出廠、里程數僅1.7萬公里，2日在士林執行分署拍賣現場吸引10餘位民眾登記領取號碼牌，過程中有多位民眾加入競標行列，其中3人激烈競價，經過30餘次喊價，最後以236萬元拍定。