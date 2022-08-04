縱谷客韻季九天民俗技藝團壓軸　好看好玩抽大獎

▲▼本週表演活動特別邀請歷屆鼓王爭霸戰優勝團隊震撼演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮縣瑞穗鄉著名的溫泉度假區舉辦的2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動，將迎來壓軸演出，本週末邀請國家級表演團隊的九天民俗技藝團蒞臨演出，現場還有假日市集與摸彩活動，有4K電視機、iPad平板電腦等大獎，更特別安排了鳳林鎮及玉里鎮的客家鄉親們蒞臨同歡。好看、好吃、好玩又有摸彩活動，壓軸活動更精彩，歡迎鄉親共下來逗鬧熱！

本週表演活動特別邀請演出版圖遍布全球五大洲的台灣陣頭首席代表團隊九天民俗技藝團、鬧熱打擂台第6屆年度總冠軍馮士鈞、第3屆鬧熱之星年度總冠軍陳孟蕎、歷屆鼓王爭霸戰優勝團隊以及縱谷客庄優質的表演團隊等，及特別以花蓮客家人篳路藍縷遷徙到此定居的故事編劇，並由在地花蓮縣飛炫舞蹈藝術協會及富源國小、富源國中學習鼓藝的學子們量身打造的精彩定目劇表演，精彩可期！

活動現場只要在臉書粉絲專頁指定貼文按讚後，在下方留言處貼上活動精彩照片，就有機會獲得限量精美小禮物，每場次都有摸彩活動，本週摸彩獎品包含50吋4K電視機、iPad Air5平板電腦、Switch主機健身環組、負離子吹風機、26吋單速通勤低跨淑女車及多功能電烤盤等多項大獎！

▲特別加碼煙火秀。

由瑞穗鄉農會等配合在現場展售農特產品的市集攤位，也相當受到鄉親的好評，在地最新鮮的農特產品展現出花蓮縱谷豐富、多元的農產特色，十分適合作為伴手禮與親友們共同分享。除了在市集消費集滿4枚章戳，可以換1張摸彩券外，瑞穗鄉農會還特別設計了集字遊戲，只要在指定攤位參加小活動通關，即可獲得特定字，蒐集滿「我愛瑞穗」4字就可以抽籤領取各種好康小禮物！

客家處處長彭偉族表示花東縱谷這是個得天獨厚的觀光好地方，也是多元族群、多元文化融合的地方，本次2022縱谷客韻季特別安排的定目劇表演，便是將世代花蓮客家人在縱谷地區開山耕田，與多元民族互動融合的過程，以舞蹈、鼓樂的方式來呈現，凸顯了多元融合的特色！

▲現場還有假日市集與摸彩活動。

本週將是系列活動的精彩壓軸，再錯過就要等明年了，縣府也特別安排鳳林鎮及玉里鎮的客家鄉親們在花蓮縣客屬會及客家文化研究推展協會的帶領下到現場同歡。歡迎全國鄉親邀家人、三五好友、同學或同事等一起參加，共同來逗鬧熱！

更多活動訊息，請上網搜尋「縱谷客韻季」或「花蓮愛客網」粉絲專頁，或加入「花蓮i客家」LINE好友，透過搜尋LINE ID「@286zplnm」可加入，並欣賞活動內容及直播。