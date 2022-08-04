4G吃到飽優惠又來了！電信商推499吃到飽送1200購物金

▲遠傳推4G優惠方案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

遠傳今日宣布，網路門市推出夏日限定優惠，即日起新申辦、攜碼4G不降速吃到飽599方案、綁約24個月，更可獲得2,400購物金。申辦4G吃到飽(21Mbps)499方案、綁約24個月，送1,200元購物金。

遠傳表示，8月份每週三中午12:00，於遠傳網路門市指定賣場申辦499以上且綁約24個月以上單門號方案，可享大甲媽聯名平安證件套限時加購價1元，更可用不到5折的加購價499元入手蘋果原廠MagSafe充電器。

此外，每週六日於遠傳網路門市申辦單門號或搭配手機電信方案，不限資費不限約期，還有機會獲得8,888 Happy Go點數。

而即日起至8月底，遠傳網路門市推限量遊戲娛樂神器ROG Phone 6、PS5及Switch等，於指定賣場申辦最高加碼4,000外，699資費以上方案再送5杯7-ELEVEN咖啡，999資費以上方案再送10杯7-ELEVEN咖啡，還有Nintendo精美贈品通通都可帶回家。若搭配最新上市的電競手機ASUS ROG Phone 6，額外再送MAXIA 30W全兼容快充組。