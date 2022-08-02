痛批「陳明通拿台大故師吹捧林智堅」　他轟：光怪陸離奇景一再發生

▲文傳會副主委何志勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，國安局長陳明通三度為林聲援，更指出他指導學生是受到前中研院院士胡佛影響，要忠於原先設計的理念。對此，國民黨文傳會副主委何志勇痛批，陳明通為護航林智堅，不惜藉胡佛教授之名，吹捧林智堅的學術地位，試問林有資格把自己的研究方法當作圭臬？

何志勇表示，陳明通為了護航林智堅，說因為胡佛不喜歡別人更改其「民主量表」，所以余正煌也不能修正林智堅的研究方法，這讓他非常意外。

何志勇忍不住痛批陳明通，「絲毫不顧自己的學術地位了嗎？」為了護航林智堅，不惜藉胡佛教授的學術盛名，吹捧林智堅的學術地位，堪為辱沒胡佛教授的名聲。試問，林智堅有資格將自己的研究方法當作圭臬，不可撼動、修改？

何志勇強調，學術的價值在創新，能夠推翻原有的假說。以學術而言，創新也好，推翻也罷，對於畢生致力於研究的學者來說，這是一種榮耀，豈會有不能修改研究方法的道理？縱然胡佛不喜歡其他學者改他的「民主量表」，胡佛也不會去禁止，將胡佛與林智堅相提並論，除了「侮辱」二字可形容外，竟無詞彙足可貼切詮釋。

何志勇質疑，整起論文門事件發展至今，啟人疑竇的是，陳明通因為「余正煌的修業年限只剩下一學期」，因而把他修改過的林智堅論文草稿寄給余正煌，暗示余正煌為了及時畢業而抄襲林智堅論文。假設此事為真，居中牽線的陳明通，已嚴重違反師道，於學術、於道德，皆站不住腳。按照國外案例，此刻應立即辭去國安局長一職，以示負起道德、學術以及政治責任。

何志勇認為，撇開學術、道德，就算用政治的邏輯來思考，陳明通有可能把現任新竹市長的論文，傳給另一位學生來抄襲，讓現任市長擔負瓜田李下的風險？陳明通的說法於理，顯得邏輯漏洞百出。

何志勇感慨表示，胡佛過世近四年，台灣的政治亂象有改善嗎？不但沒有，反而增加了，各式光怪陸離的「政治奇景」一再發生。林智堅的論文門，甚至新竹市立棒球場爭議，都是再好不過的例子。民進黨全黨救一人，為了選舉考量，不惜踐踏過往堅持的「民主進步」四個字。

何志勇進一步質疑，陳明通自詡是胡佛門生，倘若陳明通只剩一學期就要畢業，胡佛會因此傳其他同學的論文給他抄嗎？依照他對於胡佛的了解，想必是絕對不可能。呼籲陳明通，勿再辱沒師門，誠實面對論文爭議，也勿再包庇林智堅。陳明通的篇篇聲明、字字血淚，只不過那是胡佛看見自己鍾愛的學生淪落至此，失望的血與淚。

