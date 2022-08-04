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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸頻封鎖台食品　藍委：品嘗「民主的味道」是全民代價與宿命？

▲▼葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

大陸海關總署於1日深夜對台灣100多家食品禁止進口，3日又宣布將暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚與天然砂輸入大陸，遭到外界解讀為報復裴洛西訪台之舉。國民黨立委葉毓蘭在臉書發文表示，從「民主鳳梨」、「民主石斑魚」到接下來可能的「民主柑橘」等，難道被迫承擔行政、政治責任，一起品嘗「民主的味道」，就是全民的代價與宿命嗎？

根據大陸海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局指出，自去年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧Planococcus minor」，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從台灣地區輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

對此，葉毓蘭表示，中國大陸去年以各種理由封鎖我國食品輸入，包括鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等；而農委會主委陳吉仲也曾表示「下一個遭禁的水果可能是柑橘」，更呼籲民眾「萬一大陸禁止，臺灣已做好準備，後續水果也無須擔心，農委會以預擬所有可能造成的影響，擬定完善因應措施，減少對農民的傷害。」

「果不其然，現在柑橘出現狀況了。」葉毓蘭質疑，農委會到底做了哪些預防措施？因產量與價格問題，國內農漁產品透過外銷，才能保障農漁民的生活與農漁業發展；以此角度來看，國際上對農漁產品的輸入均有諸多檢疫規定與限制，例如7月歐盟所發布的最新柑橘進口規範等，妥善利用大陸對於國內農漁產品的檢驗，反而能成為農漁產業外銷國外之契機。

針對，中國大陸以各種理由封鎖我國食品輸入，葉毓蘭痛批，蔡政府、農委會及食藥署等單位，到底做了哪些努力來強化國內農漁產品的「產」與「銷」？又或者繼續放任問題存在，等待問題再次出現時，再次高聲疾呼「民主農漁產品」，將責任推卸到其他人身上。

「難道被迫承擔行政、政治責任，一起品嘗這『民主的味道』，就是全民的代價與宿命嗎？」葉毓蘭狠酸，就任迄今已6年的總統蔡英文，曾高喊ECFA是糖衣毒藥，「可在這6年的時間裡，究竟又做了些甚麼？」

然而，對於中國封鎖食品輸入之舉動，陳吉仲表示，陸方以白帶魚、竹筴魚包裝驗出病毒殘留為由，暫停輸入，但世界衛生組織沒有這樣的科學根據，也從未使用這種方式阻礙農產品進口，此作為將會在國際貿易上留下一筆歷史。若陸方願意，他也樂意提出科學根據，並到WTO據理力爭。

陳吉仲也強調，農委會已立即研擬相關因應措施，包括透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路，目標3千公噸，在多元加工目標則是3500公噸；與強化海外市場拓銷1500公噸，將針對不同國家給予每公斤8至20元拓銷獎勵，及辦理海外廣宣與拓銷活動，拓展海外市場。

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