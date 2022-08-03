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波洛西引台海緊張！老外憂開戰...台人為何超淡定？網1句話解惑

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

▲裴洛西3日會見總統蔡英文，並在總統府共同召開記者會。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）日深夜抵台，展開為期一天的旋風式訪台，此舉不但惹怒中國大陸大動作抗議，全球也都在密切關注，台灣會不會繼烏克蘭之後成了另一個戰場？不過相較於國外，台灣人對此次事件好像相對淡定。就有一名網友表示，裴洛西這次訪台，台灣媒體出了不少輕鬆新聞，像是要招待她吃什麼料理？質疑台灣人對戰爭威脅是不是否麻木了？引發網友一陣熱議。

一名網友在PTT以「台灣人對戰爭威脅是否比較麻木了？」為題發文，表示看到國外新聞，外國網友都一副「好緊張啊」、「是不是要開戰了？」等留言，但反觀台灣新聞，演算法推薦給他的都是「裴洛西台招待的料理是什麼？是新竹米粉？還是台南擔仔麵？」這類話題台灣人卻討論的相當激烈，好像台灣人反而都不擔心戰爭威脅，一派老神在在，讓原PO疑惑，台灣人為何為何跟外國人，比如跟美國人、日本人反應差超多？難道是「太常被某國威脅恐嚇了？以至於有點麻痺了嗎？」

貼文一出引發熱議，不少網友認為中國大陸武赫行為已經太多次，「阿共一直放羊的小孩啊，我們才是受害者」、「因為對面就是狼來了，聽久了就不怕」、「韓國都沒在意北韓講什麼，發飛彈也只是笑笑啊」、「會叫的狗不會咬人啦…安啦」、「大家懂紙老虎，外國人不懂」、「變青蛙了啊，溫水煮不停。」

也有網友表示極度無奈，「其實真的也不能做什麼...大家都一般人」、「擔心也沒用，台灣就那麼小」、「處於一種擔心也沒用的狀態」、「乖乖當社畜就對了，反正開打你也逃不掉」、「怕了又能怎樣，我們又不能主動。」

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