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《中日和約》明生效70年　陳以信：蔡英文應以此補充南海主權論述

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

明日將是《中日和平條約》生效滿70周年，國民黨立委陳以信今（4日）投書指出，該和約對中華民國地位與台灣主權歸屬非常重要，對於當前南海主權爭議更有特殊意義。但陳以信也批評總統蔡英文對此不聞不問令人失望，呼籲政府應以《中日和平條約》補充南海主權論述，持續提供南沙太平島作為國際和平環保用途，藉以鞏固我國南海主張，並擴大對南海議題的國際話語權。

陳以信日期考察《中日和平條約》史料，於今日投書媒體；陳在內容中指出，《中日和平條約》可解南海爭議，但在適用之先，須解決外界對中日和約授權性與有效性之挑戰。在授權性上，國際多數看法認為，《中日和平條約》來自《舊金山和約》第26條授權，因此《中日和平條約》第二條不得超過《舊金山和約》第二條的領土授權範圍。

但陳以信認為，《中日和平條約》簽署於1952年4月28日當天日本已恢復主權地位，日本已具有主權國家地位後和中華民國簽訂和約，使得中日和約具有獨立地位，不應受舊金山和約限制。

陳以信強調，並且日本當年取得台灣主權唯一依據，是1895年簽訂《馬關條約》，而《中日和平條約》第4條將1941年12月9日對日宣戰前中日所簽過所有條約，均認因戰爭結果歸於無效。

陳以信表示，依照國際法原理，台灣主權應回復到《馬關條約》簽署前狀態，自然該由繼受清國的中華民國所取得。是而《中日和平條約》第4條根本不需經由《舊金山和約》和約授權，而《舊金山和約》也無從否認，此為中日兩國與台灣主權的特殊歷史所使然。

陳以信表示，1972年9月29日中日斷交時，時任日本外相大平正芳片面宣布廢止《中日和平條約》，使得外界後來對《中日和平條約》的有效性有所質疑。

但陳以信指出，依《維也納條約法公約》第70條，此一單方廢止行為，不能影響中日和約實施廿年來所產生之權利、義務與法律情勢。陳以信補充，正如《中日和平條約》第10條恢復台澎居民取得中華民國國籍，日本單方廢止中日和約，並不會使得台澎居民回復日本國籍是一樣道理。

陳以信指出，當前南海爭議難以解決，除我國十一段線主張外，中共也有九段線主張，周邊菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊都有部分島嶼與周邊經濟海域主張，但最大困擾處在於缺乏國際條約可為依據。

陳以信說，《中日和平條約》第二條明文列出南沙與西沙群島，是當前唯一明確提及南沙群島的國際條約；且我國自1946年12月12日收復南沙太平島，1956年起持續派員駐守迄今，是最堅實的主張基礎。

陳以信表示，我國除《開羅宣言》與十一段線之傳統主權論述外，亦應引用《中日和平條約》，作為我國擁有南沙群島的國際條約依據，藉以大幅提升我國在國際南海議題的話語地位。

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