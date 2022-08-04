　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應中共3天實彈演習　蔡英文：軍演不必要，台灣永遠開放對話

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿，解放軍甚至宣布將在台灣周邊空域、海域進行3天實彈軍演。對此，總統蔡英文3日在接見裴洛西後的一場媒體互動會上表示，國會議員團到台灣是朋友間的正常做法，軍事演習是不必要的反應，台灣對建設性的對話一直抱持開放態度。

裴洛西3日上午10時30分率領國會訪問團與總統蔡英文會面，雙方接著舉行30分鐘的閉門會談，會後召開媒體互動會。蔡英文表示，感謝訪團在如此具有挑戰性的情況下來台，表達對台灣的堅定支持，台灣會致力維持兩岸現狀，台灣人是務實的，將持續與夥伴合作，為區域帶來和平穩定。

蔡英文還說，多年來，台灣接待了許多來訪的美國國會代表團，朋友互訪是自然正常的，好客也是台灣的文化，接著他強調，軍事演習是不必要的反應，台灣對建設性的對話，永遠都抱持著開放態度。

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲蔡英文接見裴洛西團隊，雙方閉門會談30分鐘。（圖／總統府提供）

裴洛西則說，希望這次出訪能夠促成後續其他訪問，「資訊明確是很重要的……民主及共和黨都致力於台灣安全，這是關於我們共享的民主自由價值，以及台灣如何成為世界榜樣」。

裴洛西談到中國武力恫嚇時指出，今年稍早也有5名美國參議員訪台，「那些人來的時候，他們什麼也沒說。他們因為我是議長而大驚小怪，我不知道這是理由還是藉口。我不知道，中國總統是否對於自己的政治局勢出現不安全感」。

裴洛西也特別提到，她是美國史上首位女眾議院議長，如今與台灣史上首位女總統會面，會談重點包括安全、經濟與治理，而代表團到訪是為了傳遞一個明確的訊息，「美國與台灣站在一起」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓
萬一開戰要躲哪？用「這款APP」秒找到最近避難點
蕾菈遭傳「做過酒店小姐」影片外流　爆氣回嗆
裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責
社運人士楊智淵在大陸被捕　遭控長期從事「台獨」活動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回應中共3天實彈演習　蔡英文：軍演不必要，台灣永遠開放對話

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

陳菊重回人權園區與裴洛西見面　「希望讓美國看到台灣奮鬥決心」

高市府與台積電租約8／1即生效　藍營批無簽約反被打臉

裴洛西稱蔡英文「台灣總統」！離台發文提1件事：致敬民主戰鬥英雄

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

快訊／不怕美方？蘇愷-30、殲-11跨越海峽中線　共機今27架次擾台

蔡英文午宴款待裴洛西　張忠謀、劉德音都是座上賓

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

回應中共3天實彈演習　蔡英文：軍演不必要，台灣永遠開放對話

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

陳菊重回人權園區與裴洛西見面　「希望讓美國看到台灣奮鬥決心」

高市府與台積電租約8／1即生效　藍營批無簽約反被打臉

裴洛西稱蔡英文「台灣總統」！離台發文提1件事：致敬民主戰鬥英雄

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

快訊／不怕美方？蘇愷-30、殲-11跨越海峽中線　共機今27架次擾台

蔡英文午宴款待裴洛西　張忠謀、劉德音都是座上賓

亞洲盃爆代打風波…官方查證「前職業選手涉案同IP」：永久禁賽

富邦勇士東超首戰對手出爐　許晉哲表態將請亞洲外援

盜圖騙到更多讚？網友冒充《莉可麗絲》動畫師…監督抓包要求檢舉

球迷狂喊邁阿密！米歇爾露神祕微笑　可能離開爵士時間點曝

韓媒說不習慣台灣飲食　象魔力難過意思遭曲解：我超愛炒飯的

G7外長聯合聲明「關切中共軍演」　籲確保台海和平穩定

張景淯遭水手隊釋出　旅美生涯暫劃句點

歐尼爾批KD沒盡領袖責任　「只想加入爭冠強權抄捷徑」

張泰山：我從來沒有懷疑過林智勝　300轟已握在他手裡

楊渡／裴洛西訪台激化台海危機　美中互相試探戰力

虎斑貓見「剛出爐白飯」　秒上前狂嚼變療癒吃播

政治熱門新聞

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責任

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

快訊／蘇愷-30、殲-11跨越海峽中線　共機今27架次擾台

蔡英文午宴款待裴洛西　張忠謀、劉德音都是座上賓

蔡英文：軍演不必要永遠開放對話

共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了

陳菊重回人權園區　盼裴洛西看到台灣決心

裴洛西效應！蘇貞昌召開會議下達5指示　因應陸方文攻武嚇

更多熱門

相關新聞

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團在3日下午離台，結束不到24小時的閃電拜訪。北京方面除了對台禁止部分商品進出口外，更將在「包圍台灣」的6個周邊海域舉行軍演。對此，有網友就發現，《推背圖》中第42象「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，恰巧應驗台灣現今處境，驚呼「懂的就懂，水很深」。

陳菊重回人權園區　盼裴洛西看到台灣決心

陳菊重回人權園區　盼裴洛西看到台灣決心

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

用「這款APP」　一秒找到最近避難點

用「這款APP」　一秒找到最近避難點

裴洛西採「安全路線」繞開　降落南韓烏山空軍基地

裴洛西採「安全路線」繞開　降落南韓烏山空軍基地

關鍵字：

裴洛西美國台灣蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

愛愛體位安全度排行！研究：「天蠍座式」最危險　

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

感情世界最單純星座Top 3

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面