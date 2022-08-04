回應中共3天實彈演習　蔡英文：軍演不必要，台灣永遠開放對話

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿，解放軍甚至宣布將在台灣周邊空域、海域進行3天實彈軍演。對此，總統蔡英文3日在接見裴洛西後的一場媒體互動會上表示，國會議員團到台灣是朋友間的正常做法，軍事演習是不必要的反應，台灣對建設性的對話一直抱持開放態度。

裴洛西3日上午10時30分率領國會訪問團與總統蔡英文會面，雙方接著舉行30分鐘的閉門會談，會後召開媒體互動會。蔡英文表示，感謝訪團在如此具有挑戰性的情況下來台，表達對台灣的堅定支持，台灣會致力維持兩岸現狀，台灣人是務實的，將持續與夥伴合作，為區域帶來和平穩定。

蔡英文還說，多年來，台灣接待了許多來訪的美國國會代表團，朋友互訪是自然正常的，好客也是台灣的文化，接著他強調，軍事演習是不必要的反應，台灣對建設性的對話，永遠都抱持著開放態度。

▲蔡英文接見裴洛西團隊，雙方閉門會談30分鐘。（圖／總統府提供）

裴洛西則說，希望這次出訪能夠促成後續其他訪問，「資訊明確是很重要的……民主及共和黨都致力於台灣安全，這是關於我們共享的民主自由價值，以及台灣如何成為世界榜樣」。

裴洛西談到中國武力恫嚇時指出，今年稍早也有5名美國參議員訪台，「那些人來的時候，他們什麼也沒說。他們因為我是議長而大驚小怪，我不知道這是理由還是藉口。我不知道，中國總統是否對於自己的政治局勢出現不安全感」。

裴洛西也特別提到，她是美國史上首位女眾議院議長，如今與台灣史上首位女總統會面，會談重點包括安全、經濟與治理，而代表團到訪是為了傳遞一個明確的訊息，「美國與台灣站在一起」。

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