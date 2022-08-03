裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責任

記者崔至雲／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西訪台，使得中美台之間情勢緊張，繼中國大陸1日宣布禁止台灣100多家食品進口後，今（3日）又宣布，將暫停台灣柑橘類水果、白帶魚、竹莢魚輸入大陸。有學者不諱言表示，未來北京可能還會對蔡政府做出更多的外交、軍事與經濟報復，而一直擔心裴洛西訪台會引發第四次台海危機的拜登政府，也可能會對蔡英文追究責任。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

裴洛西昨晚來台，中國大陸在前一天就突然宣佈，禁止台灣100多家食品進口，被外界解讀為中國首波回應裴洛西訪台的報復舉動；今早陸方再傳出暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說明，裴洛西還沒來報復舉動就已經先來了，中共解放軍更隨即宣布從4日中午12時至7日中午12時都會有軍演，馬上形成了外力角力。陳一新說，北京一時之間可能不會挑戰美國，但卻會「柿子挑軟的吃」，將不滿發作到台灣身上，而蔡英文就是首當其衝。

陳一新提到，1995年，總統李登輝訪問美國，引發中國大陸不滿，造成1995年台海飛彈危機，隨後美國柯林頓總統派出兩艘航母協助台灣化解台海危機，但他在白宮召開國安會議時曾說，「總得有人告訴李登輝下次不要再搞訪問美國這種遊戲。」

陳一新認為，若這次裴洛西來台造成風波，引發第四次台海危機，不排除拜登政府和柯林頓一樣，會給蔡英文政府適時的警告，認為台灣在不當的時間，做出不當的邀請，讓美國利益損失。

陳一新也提到，近幾次的美國代表團都建議台灣要恢復徵兵制，但對於台灣人民來說，和平就不需要義務役，就是因為不和平才要徵兵，美方是否要讓台灣變成烏克蘭？且若在槍口下，與中共下談判的資格都沒有了，台灣的青年人要思考是不是要去打仗了？

陳一新說，裴洛西來台，蔡政府已讓台灣人民飽受驚嚇，大陸多項軍演是否會擦槍走火還未知，經濟損失已經發生，裴洛西離台後，未來北京還可能對蔡政府做出更多的外交、軍事與經濟報復。而一直擔心裴洛西訪台會引發第四次台海危機的拜登政府，也可能會對蔡英文追究責任。

