　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責任

記者崔至雲／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西訪台，使得中美台之間情勢緊張，繼中國大陸1日宣布禁止台灣100多家食品進口後，今（3日）又宣布，將暫停台灣柑橘類水果、白帶魚、竹莢魚輸入大陸。有學者不諱言表示，未來北京可能還會對蔡政府做出更多的外交、軍事與經濟報復，而一直擔心裴洛西訪台會引發第四次台海危機的拜登政府，也可能會對蔡英文追究責任。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

裴洛西昨晚來台，中國大陸在前一天就突然宣佈，禁止台灣100多家食品進口，被外界解讀為中國首波回應裴洛西訪台的報復舉動；今早陸方再傳出暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說明，裴洛西還沒來報復舉動就已經先來了，中共解放軍更隨即宣布從4日中午12時至7日中午12時都會有軍演，馬上形成了外力角力。陳一新說，北京一時之間可能不會挑戰美國，但卻會「柿子挑軟的吃」，將不滿發作到台灣身上，而蔡英文就是首當其衝。

陳一新提到，1995年，總統李登輝訪問美國，引發中國大陸不滿，造成1995年台海飛彈危機，隨後美國柯林頓總統派出兩艘航母協助台灣化解台海危機，但他在白宮召開國安會議時曾說，「總得有人告訴李登輝下次不要再搞訪問美國這種遊戲。」

陳一新認為，若這次裴洛西來台造成風波，引發第四次台海危機，不排除拜登政府和柯林頓一樣，會給蔡英文政府適時的警告，認為台灣在不當的時間，做出不當的邀請，讓美國利益損失。

陳一新也提到，近幾次的美國代表團都建議台灣要恢復徵兵制，但對於台灣人民來說，和平就不需要義務役，就是因為不和平才要徵兵，美方是否要讓台灣變成烏克蘭？且若在槍口下，與中共下談判的資格都沒有了，台灣的青年人要思考是不是要去打仗了？

陳一新說，裴洛西來台，蔡政府已讓台灣人民飽受驚嚇，大陸多項軍演是否會擦槍走火還未知，經濟損失已經發生，裴洛西離台後，未來北京還可能對蔡政府做出更多的外交、軍事與經濟報復。而一直擔心裴洛西訪台會引發第四次台海危機的拜登政府，也可能會對蔡英文追究責任。
 

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　踰越海峽中線

受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？　國防部：並非事實

看不到車尾燈！陳其邁狠甩柯志恩　選前倒數4月民調支持率狂贏50%

曝中共軍演發射導彈「不正常」決策理由　學者：高層政權嚴峻不穩定

他諷裴洛西訪台民進黨得利　陸飛彈穿越上空「台灣卻賠了」

蘇貞昌看汐東捷運大讚林佳龍　侯友宜：居民苦等20年！中央快核定

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　踰越海峽中線

受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？　國防部：並非事實

看不到車尾燈！陳其邁狠甩柯志恩　選前倒數4月民調支持率狂贏50%

曝中共軍演發射導彈「不正常」決策理由　學者：高層政權嚴峻不穩定

他諷裴洛西訪台民進黨得利　陸飛彈穿越上空「台灣卻賠了」

蘇貞昌看汐東捷運大讚林佳龍　侯友宜：居民苦等20年！中央快核定

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

《今日的網漫》驚見超高顏值作家　「女神降臨＋看臉時代」本尊出演

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

佳世達Q2營收、本業淨利雙創十年新高　持續朝價值轉型升級邁進！

全球航運半數「必經台灣海峽」　軍演衝擊供應鏈

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

江蕙推手宣布組男團出單曲　成員「竟然是金曲歌王」！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

導彈穿越新店、南港上空　他轟：哪個國家可以接受

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

快訊／共軍再跨海峽中線　國軍出動岸置飛彈應處

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

快訊／共軍圍台軍演今再跨越海峽中線　國防部認高度挑釁：廣播警告

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

中國對台「不爽就打飛彈」　黃暐瀚：不求戰不等於跪著活

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開：讓我們有些準備

為何不用愛國者攔截共軍飛彈？他：浪費稅金

更多熱門

相關新聞

國台辦：陸反制措施是「正當之舉」

國台辦：陸反制措施是「正當之舉」

七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟發表聲明，關切大陸的軍事威脅行動。對此，國台辦今（4）日回應稱，裴洛西「竄訪台灣」性質十分嚴重，「我們採取必要措施反制是維護主權和領土完整的應有之義、正當之舉。」

裴洛西發「歷史性訪台」影片　1分26秒全紀錄

裴洛西發「歷史性訪台」影片　1分26秒全紀錄

快訊／國防部證實官網昨深夜遭「DDoS」

快訊／國防部證實官網昨深夜遭「DDoS」

圍台軍演3天！解放軍少將解密6大區域玄機

圍台軍演3天！解放軍少將解密6大區域玄機

中國鎖台軍演　美國安顧問：沒必要加劇局勢

中國鎖台軍演　美國安顧問：沒必要加劇局勢

關鍵字：

裴洛西拜登蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

金剛悄回台想給女友驚喜！

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面