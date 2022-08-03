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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西參訪人員園區　國台辦：她是為了一己私利

▲▼國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲美國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者蔡儀潔／北京報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午景美人權園區參訪，並與林榮基、李明哲等民權人士會見。對此，國台辦回應道，美國中期選舉將至，裴洛西家族醜聞不斷，她在台灣問題上祭出所謂「民主、人權」的幌子，不過是為了一己私利。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，這是裴洛西基於一貫反華、反共立場和意識形態偏見，在民進黨當局配合下，上演的又一出鬧劇，眾所周知,包括裴洛西在內的美國反華政客無視美國國內的人權劣跡，長期把所謂「民主、人權」政治化、工具化，肆意干涉別國內政，處處製造矛盾衝突，對世界人權進步事業造成嚴重破壞。

他指出，美國中期選舉將至，裴洛西家族醜聞不斷，她在台灣問題上祭出所謂「民主、人權」的幌子，不過是為了一己私利。她所為之撐腰打氣的這幾個人，有的是反華分子，有的是亂港勢力，有的是犯顛覆國家政權罪的刑滿釋放人員，他們本來就是為美國反華勢力服務的工具和傀儡。

馬曉光表示，民進黨當局口中的所謂「民主、人權」，更是其煽動「反中抗中」、謀「獨」挑釁的「遮羞布」，正告裴洛西之流，把「民主、人權」當「私貨」，只會讓人嗤之以鼻，正告民進黨當局，打著「民主、人權」的幌子拉攏反華勢力，煽動兩岸對抗，從事分裂國家的行徑，不會得逞。

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