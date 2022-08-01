家中翻出23年前「蘋果神機」！造型曝光…網驚：收藏價值高

▲全球擁有眾多果粉。（圖／翻攝自Apple官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「Apple」（蘋果）年年推出新產品，總能掀起果粉的關注。一名網友就表示，他在大掃除時挖出一台1999上市的蘋果電腦跟主機，想知道會不會有人想收？電腦藍白配色的外型，讓網友直呼：「超可愛，收藏價值高」。

一名網友在Dcard以「老蘋果會有人要嗎？」為題發文，表示他在家中大掃除時，意外找出多年前的蘋果主機和螢幕，於是好奇問問「這個會有人收嗎？」只見照片中的蘋果電腦上頭雖然蒙著厚厚灰塵，但仍清楚看到大大的蘋果Logo，主機是採藍白配色，和現在簡約設計的蘋果電腦大不相同。

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▲內行網友透露，這台是「PowerMac G3」。（圖／翻攝自Dcard）

有果粉指出，「這應該是PowerMac G3，整理乾淨後，可以丟到亞馬遜或ebay 賣，看保存情況大概可以賣2000～4000台幣，如果有鍵盤滑鼠，還能開機使用，可以賣更高。」這款電腦是蘋果於1999年上市的機種，因外觀設計是使用像iMac風格的藍白配色，所以又被使用者們稱為「藍白機」。

網友們也紛紛留言，「說不定會有蘋果收藏家會想買」、「收好啦真的 以後會有人想收藏的」、「感覺很有收藏價值」、「沒看文案以為是洗衣籃」、「沒仔細看還以為是水桶」、「好酷 第一次看到」、「我以為主機是蘋果牌膠囊咖啡機」、「這種越放價值越高，好好自己收起來吧～傳家寶」、「這台年紀比我大」、「還能運作的話就非常有價值了 」、「男友是果粉，好想買給他」、「當古董收藏好以後說不定能換一台車」。

原PO事後也更新貼文回應，「後來還是決定留下來了，謝謝大家分享的想法！」