好大膽！士官偽造指揮部派令還侵吞11官兵旅費　判刑2年5月定讞

▲陸軍士官偽造指揮部派令，還冒領退伍旅費，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍台南油料分庫曾姓前中士，因擔心組長派令遲未核准的狀況下，被督導發現，竟異想天開，偽造台南油料庫分庫長的印文，假造指揮部人事派令。另外曾男也侵吞11名士兵的退伍旅費5400元，一併遭到查獲。最高法院審理後，3日將他判刑2年5月、褫奪公權1年定讞。

判決指出，曾男2015年9月1日至2016年11月30日事發後，原為陸軍第四地區支援指揮部補給油料庫臺南油料分庫中士補給士，承辦晉升、退伍、調佔、考績、獎點、獎勵懲處等人事業務。而他因花費拮据、積欠卡債，竟將歪腦筋動到官兵退伍旅費上。依規定，退伍旅費是由承辦人先行墊支旅費、由官兵簽收領據，再等庫部核撥旅費款項後，由人事承辦人檢具退伍官兵之領據後，向行政承辦人申請後簽名於領款收據後，領款核銷歸墊。而他明知自己並未先行墊支退伍旅費，竟利用職務上之機會，從2015年12月31日起，冒名簽領退伍旅費，總計簽領11名士官兵、共5400元。

此外，他明知自己的上級、上士支援組組長尚未正式派任，人事命令也從2015年1月就報請指揮核可，但遲未獲准。曾男未免此事遭人事督導發現，竟於當年6月間，偽造台南油料庫分庫長的印文（階級為中校分庫長），偽造「陸軍第四地區支援指揮部臺南油料分庫105年6月7日陸四南油字第1050000145號派代令」，指派與他一同工作的代理組長為正式組長。全案經指揮部發現後，報請憲兵隊處理，台南地檢署提起公訴。

一審法院將他判刑2年5月、褫奪公權1年。上訴二審時，曾男辯稱並未侵占旅費，這是軍中不成文規定及陋習，而由承辦人員墊退伍旅費，他事後補回；至於偽造派令的部分，實在是擔心遭上級督導責罰，才會出此下策。二審法院審理後，考量他案發時年紀尚輕，復無前科及家庭狀況，二審法院維持2年5月、褫奪公權1年的刑度。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。