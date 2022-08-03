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大陸 大陸焦點 特派現場

央視深夜釋出新軍演畫面　東部戰區：對台美危險行為的警告

 記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3日）正式進行訪台行程。從昨天開始，北京對台祭出一連串政治外交和經濟等制裁，以及比1996年「台海危機」更大規模的軍事演習。陸官媒《央視》今凌晨1點多公布解放軍東部戰區演習畫面，宣布從8月2日晚開始，東部戰區在台灣陸續周邊開展一系列聯合軍事行動，直言就是「劍指」台美危險行為的嚴重警告。

▲▼ 東部戰區從昨晚2日開始在台周邊軍事演習 。（圖／翻攝 央視、網易）

▲東部戰區從昨晚2日到7日在台周邊軍事演習 。（圖／翻攝 網易）

陸官媒《央視》今凌晨1點多釋出東部戰區最新畫面，從昨2日晚上開始，陸續在台周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

東部戰區新聞發言人施毅表示，「此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」

▲▼ 東部戰區從昨晚2日開始在台周邊軍事演習 。（圖／翻攝 央視、網易）

▲東部戰區最高指揮官直言，聯合軍演就是直衝台美危險行為。（圖／翻攝 央視）

東部戰區副參謀長顧中也警告，這次聯合軍事行動，是針對美台在「台灣問題」上的危險舉動所採取的必要舉措。有戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備！

顧中說，「我們正告那些心懷不軌竄台人員和台獨分子，東部戰區部隊有充分的信心和能力反擊一切挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

裴洛西昨晚10點抵台後，大陸外交部、全國人大常委會、中共中央台灣工作辦公室（中台辦也稱國台辦）、全國政協外事委員會、國防部等五部門陸續發聲明嚴厲譴責「美國在台灣問題上背信棄義，信譽破產。」

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