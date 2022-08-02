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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人被求職廣告騙到海外　民眾黨團：政府應源頭管理、嚴加查緝

▲▼民眾黨團召開「你被詐騙了嗎？資安漏洞沒人管，打擊詐騙慢半拍」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲邱臣遠、張其祿2日召開「你被詐騙了嗎？資安漏洞沒人管，打擊詐騙慢半拍」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

詐騙電話近來猖獗，手機簡訊詐騙以投資、貸款為主，有不少國人被標榜「免經驗、高薪出國打工」的求職廣告，誘騙到海外工作。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今（2日）開記者會，呼籲政府針對海外求職詐騙源頭管理、嚴加查緝，重新檢視「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並有效宣傳防詐，提升民眾個資安全意識。

邱臣遠指出，民眾黨團7月14日舉辦記者會，揭發國人被綁架到東南亞從事詐欺工作後，刑事局國際科果真成功在桃園機場攔截6名被誘騙出國的民眾，另外也接到數十名海外求救電話，但有幾個人已被賣到其他國家，恐怕來不及救援；而刑事警察局分析航警、移民署今年的入出境資料，平均每月有超過千人飛往柬埔寨，回國的卻不到百人，約90％國人不知去向，凸顯結合跨國組織犯罪、人口販運、暴力威脅等新型詐騙的嚴重性。

邱臣遠表示，政府應對海外求職詐騙「源頭管理、預防被騙、嚴加查緝、迅速救援」，擬訂有效策略，重新檢視行動綱領，從預算編列、資源整合、跨部會橫向聯繫、符合目前詐騙型態及案件類型等面向，調整出最有效的部會參與和分工，並要求政府機關及合作廠商提升民眾個資安全意識，加強民眾對新興詐騙的警覺心。

張其祿則指出，2021年詐欺財損高達56.1億元， 2022年7月行政院舉行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」記者會，結合內政部、NCC、金管會、法務部成立「打詐國家隊」，然而在76頁的行動綱領中，對阻詐、堵詐無實質編列執行預算，打詐國家隊憑藉傳統宣導教育和偵查打擊，難以應對新型詐騙，且硬性規定查獲數都要比去年同期提高3％，但2020、2021年詐欺案件破獲率已經超過9成，盲目提高績效數字，只是讓官員能拿著美化後的數字當政績，徒增基層員警壓力。

張其祿質疑，行動綱領編列預算1.2億中，高達8800萬元、近74%用於內政部與法務部分別建立「全國反電信詐騙資料庫」、「查調金融資料線上平臺」、「查調金融資料AI分析平臺」，難道相關資料不能向金管會、NCC調取嗎？恐怕只是疊床架屋、重複投資；打詐國家隊12天破獲400個詐欺集團，從原先1.2億預算核定增加14億，膨脹超過11倍，預算編列是否有遵守財政紀律？

張其祿表示，詐騙從單純詐財惡化到人口販運，媒體報導台灣人被販賣去摘器官，尤其「台灣人騙台灣人」，詐騙集團強迫被害者找認識的親友，若不從就毆打、電棍伺候、關電籠，更殘忍可能摘賣器官、強暴或逼賣淫，政府必須加強國內詐騙組織的防治與查緝，從根源上進行犯罪打擊，嚴加查緝、加強出入境管理及迅速救援被害者，避免國人落入陷阱，保障民眾生命財產安全。

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