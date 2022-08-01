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父親節要送什麼禮物？3C通路優惠大盤點

▲父親節優惠出爐。（圖／全國電子提供）

▲父親節優惠出爐。（圖／全國電子提供）

記者陳俐穎／綜合報導

父親節將至，許多人都在著手挑選禮物，部分3C通路也歸出了父親節優惠，像是全國電子在日常家電上，各項優惠，包含電視、空調、刮鬍刀等等。此外智慧手錶品牌Garmin，也推出父親節折扣。

全國電子

許多人都在煩惱父親節要送什麼禮物，全國電子表示，隨著近期客人對電鬍刀、按摩椅、健康養生的正官庄近期詢問度增加，另外由於天氣炎熱也有不少空調換購潮，加上政府節能補助方案加持，帶動一波汰舊換新的商機，尤其是能源效率1級節能變頻空調更是消費者首選，買空調享有9折優惠，再享全國電子獨家優惠。

此外電視滿萬送千元折價券，指定機型滿4萬再送千元旅遊購物金，即日起至8月8日 再加碼指定機型現折888元，電視滿額加碼送好禮。而在8月8日前購買各式電鬍刀享單品滿萬送千的折價券，電鬍刀單品滿五千享30期0利率，除此之外，購買電鬍刀滿額再享各項好禮。

燦坤

燦坤盤點3項超人氣父親節禮物，包含電動刮鬍刀、智慧穿戴產品、空調，而電動刮鬍刀祭出57折起，買指定電鬍刀就抽10萬K幣。也推出獨家禮包，電鬍刀+筋膜槍超值組合價不用5千。而在智慧穿戴部分，三星智慧手錶51折起再享現折券折扣，Apple Watch系列則是和永豐銀行合作，推出燦坤專屬回饋，至燦坤門市購入再送好禮。

全台熱爆屢屢飆破高溫紀錄，帶動空調買氣大幅成長，近日台北市政府環保局推出「節能家電汰換補助優惠」，如果嫌送電鬍刀太老梗，空調也是一個經濟又實惠的選擇，全系列空調8折起，此外最高現省6,022元、8年免費延長保固。

Garmin

Garmin也於8月5日至8月8日推出指定錶款88折節慶優惠，「Venu 2 Plus GPS智慧腕錶」原價14,990元，限時優惠13,190元、「QUATIX 7航海GPS智慧腕錶」原價31,990元，限時優惠28,150元。

▲Garmin Venu 2 Plus GPS智慧腕錶。（圖／Garmin提供）

▲Garmin Venu 2 Plus GPS智慧腕錶。（圖／Garmin提供）

Garmin Venu 2 Plus GPS智慧腕錶搭載1.3吋AMOLED觸控螢幕、43mm錶徑，智慧模式下擁有9天電力續航，提供全天候健康監測，完整記錄心率、血氧濃度、呼吸速率、壓力指數、身體能量指數、飲水追蹤、身體年齡、睡眠分數、即時健康快報功能，隨時關心爸爸的身心狀態；內建超過25款室內室外運動模式，更有進階肌力訓練模式、HIIT 間歇運動模式，以及多項專業訓練課程，不受場域限制隨時練出理想身型；支援聲控智慧，並有Garmin Pay 行動支付支援信用卡及悠遊卡消費、智慧通知提示功能。

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