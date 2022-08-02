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最高2.6萬元！北市開放「失業勞工子女就學補助」　9月底前都能申請

▲▼北市失業勞工子女111學年度第1學期就學費用補助最高補助2.6萬元。（圖／台北市勞動局提供）

▲北市失業勞工子女111學年度第1學期就學費用補助最高補助2.6萬元。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

為幫助非自願失業勞工子女安心就學，台北市勞動局於8月1日開放受理第1學期失業勞工子女就學費用補助，只要符合申請資格，都可以在9月30日前提出，其中以私立大專院校補助最多，可達到2.6萬元。

台北市勞動局長陳信瑜表示，只要設籍北市、今年4月1日至9月30日期間非自願離職的失業勞工，只要與其配偶110年度綜合所得總額合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校，未領有政府各類學雜費減免優待或就學費用補助，都可提出申請。

只要符合「非自願離職」的失業勞工，子女就讀公立高中職每名補助5000元、私立高中職每名1萬2000元、公立大專院校每名1萬3600元，最高則為私立大專院校，補助達2萬6000元。

勞動局說明，申請至今年9月30日截止後，就會跟其他機關的相關補助，進行有無重複申請比對與審核，合格就會撥款；分析去年度申請件數265件中，有91件不合格，不合格原因多為重複請領同性質補助，或申請人失業超過6個月。

勞動局補充，申請文件可至台北市政府市民服務大平台下載書表並提出線上申請，或檢附相關申請文件，在9月30日前以郵戳為憑，掛號郵寄至「110204台北市信義區市府路1號5樓東北區台北市政府勞動局勞動教育文化科收」。

紙本申請書可以至本市各區公所、本市第二行政中心（北市萬華區艋舺大道101號4、6、7樓）及市府服務櫃檯，以及北市各就業服務站索取，或至北市勞動局網站下載，填寫後連同相關文件掛號郵寄。

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