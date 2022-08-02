北投阿姨騎樓脫褲便便　雞排店老闆怒PO影片：女友還踩到！

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區雞排店老闆在《爆料公社》PO一段「有味影片」，並寫下「請問還有公德心嗎？在我店裡直接大便」。影片中，頭戴粉紅色鴨舌帽、口罩拉一半的阿姨，行走在騎樓上，突停下腳步，神情自若邊脫褲子，接著蹲下開始「解放」，結束後，更以衛生紙由後往前擦離開。短短36秒影片，讓網友紛紛留言「一段有味道的影片」。

▲到處都是我家廁所！粉紅色鴨舌帽中年女子在北市北投區某店家騎樓直接蹲下大解放。（圖／黃姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「第一次遇到！」黃姓雞排店老闆向《東森新媒體ETtoday》指出，他在裕民一路3號賣雞排近3年，但上月30日，女朋友到攤販突踩到大便，導致整個鞋底都是屎，女友當下總覺得「一小坨大便」似乎怪怪的，也不大像是狗狗的，於是決定調閱監視器看看，沒想到竟讓她們看到超傻眼畫面。

畫面中阿姨口罩拉在下巴位置，邊走邊將褲子緩緩拉下，走到雞排攤旁半蹲，開始解放，過程她還邊低頭朝下面看，解放完後，還拿衛生紙擦拭，結束後若無其事將褲子穿好離去。

▼粉色鴨舌帽阿姨直接在騎樓雞排攤旁，拉下褲子蹲下便溺。（圖／黃姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黃老闆無奈表示，一開始雖然滿生氣，但轉個念當作「是帶財」就算了，他也體貼說，或許這名阿姨是真的突然很急吧，但還是希望未來不要發生這樣的事情。

短短36秒影片也引起網友熱議，「已經像極了對岸的一些地方…」、「您的現做蛋糕宅配到府囉」，更有網友看得相當仔細，看出阿姨用衛生紙「由後往前」擦拭，他解釋這樣「陰部容易感染有異味」。

對此，根據《廢棄物處理法》第27條隨地便溺，可開罰1千2百元以上6千元以下，但前題是，得蒐集並確認行為人身分，經查證屬實才能依法開罰。