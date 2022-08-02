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「神力女超人」許淑華碩論涉抄襲下屬報告？　他爆：相似度高達72％

▲南投縣長參選人蔡培慧指控藍營對手許淑華涉於南投市長任內以權勢壓迫基層提供研究報告，供其論文抄襲。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供、翻攝「許淑華」臉書粉專）

▲南投縣長參選人許淑華。（資料照／翻攝「許淑華」臉書粉專）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「論文門」風波延燒，自民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑碩論抄襲後，國民黨台北市議員參選人林杏兒也被週刊踢爆，論文疑似抄襲政大教授林日璇先前發表的英文論文。此外，資深媒體人鍾年晃今（2日）透過臉書揭露，有著「神力女超人」封號的國民黨南投縣長參選人許淑華疑抄襲下屬的報告，碩士班論文各章節相似度分別高達52%、72%、45%。

鍾年晃今天透過臉書質疑，許淑華任職南投市長時，她在逢甲大學經營管理在職專班碩士的論文《公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例》在2009年9月5日口試通過，與謝百傑2009年1月做的研究報告《從政府治理談文化創意產業的發展—以南投市產業文化推廣為例》有多處內容高度雷同，各章節相似度分別有52%、72%、45%。

▼鍾年晃踢爆國民黨南投縣長參選人許淑華論文涉抄襲，相似度達72％。（圖／翻攝鍾年晃談天說地臉書，點圖放大）

▲▼媒體人鍾年晃踢爆國民黨南投縣長參選人許淑華論文涉抄襲，相似度達72％。（圖／翻攝鍾年晃談天說地臉書）

此外，鍾年晃表示，許淑華應該出面說明到底是論文抄襲員工，或者根本是員工幫她寫的，「據說最近很流行比對論文，國民黨副發言人林杏兒的英翻中真的只是小case。南投縣長參選人許淑華的論文精彩程度才壯觀。」

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷也透過臉書批評，許淑華論文與謝百傑的縣府補助的研究報告有72%的相似之處，謝百傑為許淑華任南投市長期間的清潔隊隊長，兩位上下屬關係，難道沒有權勢壓迫嗎？謝百傑提供研究報告時為專員，後續升遷為清潔隊長，升遷與提供研究報告是否有關？牽涉上下權利從屬關係，許淑華應該要說清楚。

曾琮愷質疑，謝百傑的研究報告是申請南投縣政府補助公務人員研究發展推廣經費的研究報告，怎麼用公帑申請的研究報告，變成許淑華私人的論文資料？如果是這樣的型態，許淑華有參與該份研究報告嗎？研究報告的著作權及著作財產權是否受到損害？

對於綠營指控，許淑華今天回應，有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她今天請學校依據學術倫理規範來調查及比對自己的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及她的論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。

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