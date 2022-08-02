約開房喝了「營養品」昏睡　妙齡女醒來變「白虎」還遭性侵

▲高雄妙齡女子疑似被騙喝下咖啡包毒品後遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（27歲）去年3月間約了女性朋友小莉（化名）到旅館開房間，林男拿出摻有三級毒品的「小姊姊膠原蛋白飲」，騙小莉說是營養品「馬卡」，小莉喝下後整個人昏迷，林男竟趁機拿刮鬍刀剃光小莉的陰毛，性侵得逞，小莉醒來後發現自己變「白虎」，氣得提告，林男到案後否認性侵，強調是你情我願，但檢方偵查後，2日依妨害性自主罪嫌將林男起訴。

檢方指出，林男和小莉原本是朋友，兩人在去年3月14日晚上7時許，相約到旅館開房間，進房後，林男就拿出兩包摻有三級毒品mephedrone的「小姊姊膠原蛋白飲」，騙小莉說是營養品「馬卡」，小莉喝了2包後，整個人頭暈、不醒人事。

此時，林男竟拿刮鬍刀剃光小莉的陰毛，還性侵得逞，爽完後林男竟獨自離開旅館，把小莉丟在房間，小莉醒來後發現自己竟變成「白虎」，氣得報警，警方到場後也查扣兩包咖啡包毒品。

林男到案坦承有提供咖啡包給小莉喝，小莉喝完後自己性慾高漲，不但對他口交，還主動說要找另一個人來3P，強調沒有違反小莉的意願發生性行為。

檢方根據小莉私密處的病理檢測報告，確認林男與小莉發生過性關係，加上咖啡包裡驗出mephedrone三級毒品成分，認定林男涉犯加重強制性交罪，今日偵結提起公訴。