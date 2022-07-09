妙齡女暈眩不適向派出所求援　瞬間癲癇發作...警消合力急送醫

▲1名24歲廖姓女子8日晚間身體不適向龜山區坪頂派出所求援，員警攙扶進入沙發區休息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市1名廖姓女子8日晚間出現暈眩等不適症狀向龜山警分局坪頂派出所求援，員警攙扶坐在沙發休息時卻突然癲癇發作且抽搐，員警立即打電話請消防救護人員到場協助，經檢視後送醫急救並通知家屬到院，所幸經過醫護人員救治後已無大礙，女子與家人對於警消及時協助感謝不已。

▲24歲廖姓女子8日晚間身體不適向龜山區坪頂派出所求援，卻突然癲癇發作，消防人員到場檢視身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，8日晚間7時許，24歲的廖姓女子疑因身體不適向坪頂派出所請求協助，員警攙扶廖女坐在沙發上休息，廖女透露頭暈想吐，突然間癲癇發作倒臥沙發上且身體不斷抽搐，員警立即撥打119通知消防人員到場，派出所內員警發現廖女住在派出所附近，趕緊通知家屬到派出所協助。

▲24歲廖姓女子8日晚間身體不適向龜山區坪頂派出所求援突然癲癇發作，消防人員檢視後扶上擔架送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消趕抵派出所檢視廖女後，立即以擔架送醫治療，經過醫護人員治療後，廖女並無大礙，在旁著急的家人對警消能及時幫助，緊急幫助廖女送醫治療，頻頻感謝不已。

坪頂派出所所長孫維鴻說，警察除維護地方治安交通外，為民服務也是警察重要工作之一，同仁能即時反應給予患者必要協助，獲得家屬認同也表示相當肯定。

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