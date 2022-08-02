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傳裴洛西今晚抵台？　張軍警告：訪問台灣是危險的挑釁行為

▲▼中國常駐聯合國代表張軍大使。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團官網）

▲中國常駐聯合國代表張軍大使。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團官網）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲參訪行程，傳出今晚（2日）抵台。中華人民共和國常駐聯合國代表團網站昨晚1日發出警告聲明，「裴洛西訪台是很危險的挑釁」，如果不對「台獨」勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控。

安理會輪值主席、中國常駐聯合國代表張軍大使就安理會8月工作向聯合國主流媒體吹風時，就台灣問題、美國眾議長裴佩洛西訪台表明立場。

張軍表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。 一個中國原則是我們同任何國家發展關係的紅線， 我們決不允許 「越線」行為。我們堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。 

張軍指出，關於美國眾議長佩洛西訪問臺灣，中方近期已多次向美方表明嚴重關切和堅決反對。這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的，將向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞臺海和平穩定，嚴重破壞中美關係。

▲▼ 南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練 2022.731央視 。（圖／翻攝 央視）

▲ 南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練  。（圖／翻攝 央視）

張軍說，中方嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

張軍進一步說，「台灣問題」事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。我們注意到，拜登總統7月28日同習近平主席通話時重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣 「獨立」。我們敦促美方說到做到，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同中方一道堅定反對和遏制「台獨」。

針對有記者將1997年時任美國眾議長金里奇訪台同裴洛西擬訪台相提並論？張軍強調，美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的借口。近年來，受外部勢力影響，台灣內部形勢發生消極變化，「台獨」勢力在錯誤的方向上越走越遠。如果不對「台獨」勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控。在維護國家主權、領土完整方面，中國政府和人民意志堅定，我們會採取一切必要措施。

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