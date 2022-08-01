　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名單親媽媽假日在酒吧打工，卻被朋友勸「找份好工作」，讓她覺得相當莫名奇妙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

職業不分貴賤，只要是靠自己的力量正當工作，什麼職業都值得尊敬。一名單親媽媽表示，她除了平時白天有正職工作外，假日晚上也會到酒吧打工當外場，不料近日卻有國小同學回覆她的限實動態時，表示要她「找份好工作」，更希望她能為孩子著想，讓她相當傻眼，怒轟「到底關你P事」。

有女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她是一名沒有後援的單親媽媽，所以平常白天除了做常日班週休二日的正職外，假日晚上還會去酒吧打工當外場，而工作內容也很單純，「就是介紹菜單、收桌、帶位、送酒、洗杯子，不用催酒陪喝的那種。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO分享對話截圖，痛批對方「真的很自以為是」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO分享對話截圖，痛批對方「真的很自以為是」。（點圖可放大／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO透露，她7月30日早上收到一名國小同學的訊息，對方表示希望她能「找份好工作」，讓她覺得相當莫名奇妙，「我認真生活，努力上班，而且對於現狀我並沒有覺得哪裡不好，或是覺得自己不開心，我不懂我為什麼要去換一份『好工作』。」她也強調，自己對於當「全職媽媽」這件事也是完全沒興趣，因為她就是想在外工作，有自己的生活圈、交友圈、經濟來源。

原PO提到，隔天因是7月打工的最後一個工作日，於是老闆就邀請大家下班一起去按摩，不料她的同學又稱「擔心她」、「要她為孩子想」等語，讓她忍無可忍，認為對方一直用「關心」來給人無形莫名的壓力，何況對方也有老婆小孩，「你該關心的人應該不是我吧，我要幹麻要幾點回家到底關你P事」，之後便憤而將這名同學封鎖了。

▲原PO分享對話截圖，痛批對方「真的很自以為是」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「把他對妳的關心傳給他老婆看，讓他老婆知道她老公是這麼會關心人的」、「美其名是關心，實際上是說教。這類人嘴上說關心，實際上根本懶得了解妳，給一堆自以為是的建議，反正出事死是死妳，又不是死他」、「自以為的男人⋯什麼鬼啊」。

另外，也有網友認為，「他喜歡妳吧」、「對妳另有想法，又在那邊裝成熟，87一個」、「這個人對妳有好感，但是真的很不會聊天，而且還有一些控制欲的前兆」、「感覺他喜歡妳耶」、「他只是想讓騙妳的妹妹，結案」、「他只是想壞壞，完結」、「他只是想跟你睡覺」、「感覺是找妳當小三欸，不用負責任的那種」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西明晚抵台　她嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有
林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」　跟陳時中一起北上
羅志祥「她要回來」爆指周揚青！　飛機圖露餡
裴洛西明晚抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整
「11個愛愛地雷」別踩！床上談前任秒GG
胡軍代言APP「公司涉捲款1755億」
房屋首購年紀下降？網曝「身邊真實年齡」哭了：超愛炫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

「新浪台灣」1日突然關站　公司證實：暫停台灣市場運營

低壓帶挾雨彈報到！明起降雨「空檔少＋範圍大」　一圖看這周天氣

許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑：謝謝妳們喜歡台灣

下屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾套餐　燒肉業開賣單人獨享

帶您爭取職場「入場券」　提供逾300個工作機會

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

「新浪台灣」1日突然關站　公司證實：暫停台灣市場運營

低壓帶挾雨彈報到！明起降雨「空檔少＋範圍大」　一圖看這周天氣

許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑：謝謝妳們喜歡台灣

下屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾套餐　燒肉業開賣單人獨享

帶您爭取職場「入場券」　提供逾300個工作機會

塞爾維亞族對科索沃開火　俄羅斯表態：支持塞族人愛好和平立場

「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

為裴洛西專機設緩衝區？　美軍大批機艦部署靠近台灣

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

結合府城地方特色　臺南運動觀光山海饗宴

烏克蘭反攻傳捷報　收復赫爾松州46村落

單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

依依佩佩挺周立銘「自律又懂事」　揭身份還原真相：正視心理疾病

羅素一生致力捍衛人權　Logo Man：他是改變時代的人

羅志祥「她要回來」竟疑是周揚青！　飛機圖露餡網瘋喊：不是吧

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

更猛雨彈明天報到！這3天雨時長

公婆逼媳薪水上繳　1年後嘴臉變了

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診

停賣「旅平險」這保障　旅遊業震撼炸鍋

高雄鼠窩　清潔費驚人金額曝光

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

少子化衝擊12大學停辦停招　學者：退場潮剛開始「8年內再倒40校」

更多熱門

相關新聞

禁130斤女進入酒吧

禁130斤女進入酒吧

江蘇無錫一間酒吧規定引發大陸網友熱議，門口告示清楚規定，「禁止超過130斤的女生」（換算65公斤），「禁止禿頭」、「大金鏈子人士」入內，。儘管酒吧業者聲稱是宣傳噱頭，口氣十分自信，「如果覺得不舒服都不會是我們客戶群。」

酒吧暈船「下面痛痛的」　他摩鐵驚醒：不敢跟老婆說

酒吧暈船「下面痛痛的」　他摩鐵驚醒：不敢跟老婆說

安毒工廠藏台東鬧區！屏東知名毒師又被逮

安毒工廠藏台東鬧區！屏東知名毒師又被逮

韓式名店主欠債至少5.6億　名下2大商圈金店面淪法拍

韓式名店主欠債至少5.6億　名下2大商圈金店面淪法拍

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」限時開張！

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」限時開張！

關鍵字：

酒吧單親媽媽

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面