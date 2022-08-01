單親媽酒吧打工遭勸「找份好工作」氣炸！網見對話驚：不單純

▲一名單親媽媽假日在酒吧打工，卻被朋友勸「找份好工作」，讓她覺得相當莫名奇妙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

職業不分貴賤，只要是靠自己的力量正當工作，什麼職業都值得尊敬。一名單親媽媽表示，她除了平時白天有正職工作外，假日晚上也會到酒吧打工當外場，不料近日卻有國小同學回覆她的限實動態時，表示要她「找份好工作」，更希望她能為孩子著想，讓她相當傻眼，怒轟「到底關你P事」。

有女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她是一名沒有後援的單親媽媽，所以平常白天除了做常日班週休二日的正職外，假日晚上還會去酒吧打工當外場，而工作內容也很單純，「就是介紹菜單、收桌、帶位、送酒、洗杯子，不用催酒陪喝的那種。」

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▲原PO分享對話截圖，痛批對方「真的很自以為是」。（點圖可放大／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO透露，她7月30日早上收到一名國小同學的訊息，對方表示希望她能「找份好工作」，讓她覺得相當莫名奇妙，「我認真生活，努力上班，而且對於現狀我並沒有覺得哪裡不好，或是覺得自己不開心，我不懂我為什麼要去換一份『好工作』。」她也強調，自己對於當「全職媽媽」這件事也是完全沒興趣，因為她就是想在外工作，有自己的生活圈、交友圈、經濟來源。

原PO提到，隔天因是7月打工的最後一個工作日，於是老闆就邀請大家下班一起去按摩，不料她的同學又稱「擔心她」、「要她為孩子想」等語，讓她忍無可忍，認為對方一直用「關心」來給人無形莫名的壓力，何況對方也有老婆小孩，「你該關心的人應該不是我吧，我要幹麻要幾點回家到底關你P事」，之後便憤而將這名同學封鎖了。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「把他對妳的關心傳給他老婆看，讓他老婆知道她老公是這麼會關心人的」、「美其名是關心，實際上是說教。這類人嘴上說關心，實際上根本懶得了解妳，給一堆自以為是的建議，反正出事死是死妳，又不是死他」、「自以為的男人⋯什麼鬼啊」。

另外，也有網友認為，「他喜歡妳吧」、「對妳另有想法，又在那邊裝成熟，87一個」、「這個人對妳有好感，但是真的很不會聊天，而且還有一些控制欲的前兆」、「感覺他喜歡妳耶」、「他只是想讓騙妳的妹妹，結案」、「他只是想壞壞，完結」、「他只是想跟你睡覺」、「感覺是找妳當小三欸，不用負責任的那種」。

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