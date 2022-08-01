科索沃要求換車牌就被「塞爾維亞族」開火　北約：準備進行干預

▲科索沃警察因為「換車牌」問題，遭到塞爾維亞族開火。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

科索沃政府於8月1日起，開始實施新政策，要求在塞爾維亞族佔多數的地區，更換成為科索沃車牌，卻引發塞爾維亞族人的不滿，不但封鎖道路，還對科索沃警方開火。北約對此表示，準備進行干預。

根據BBC報導，相關規定於1日午夜起生效，但是居民以塞族為主的北部地區，於31日就開始封鎖道路，並且對警方開火。

駐科索沃的北約部隊表示，目前的局勢已處於緊張狀態，如果穩定的局勢受到威脅，將會進行干預。

根據《路透社》報導，科索沃北部大約有5萬名塞族人，即使科索沃已經宣布從塞爾維亞獨立，但是這5萬塞族人還是使用塞爾維亞政府發放的車牌和證件，拒絕承認科索沃獨立。

▲科索沃與塞爾維亞兩國的和平，主要由「駐科索沃北約部隊」維持，圖為北約部隊成員之一的美軍部隊。（圖／路透）



科索沃已被100多個國家承認獨立，但是塞爾維亞、俄羅斯以及中國並不承認科索沃獨立。

在1年前，塞族人就因為車牌問題，封鎖同一條道路，科索沃當時就在當地部署了特種警察，而塞爾維亞政府則在科索沃邊境，派戰機巡弋。

兩國之間的緊張局勢仍然很高，而科索沃脆弱的和平由一個有3,770名士兵所組成的「北約特派團」維持著。

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