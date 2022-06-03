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端午吃美食！冰淇淋名店「打3劑」買1送1　基隆麵線老店引進台中

▲義式冰淇淋名店「打3劑」買1送1，基隆麵線老店引進台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲天熱吃冰也要防疫！台中義式冰淇淋名店「打3劑疫苗」買1送1活動。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

端午節連假今天第一天，疫情嚴峻，許多人趁放假時刻到診所接種疫苗。台中知名義式冰淇淋店響應防疫政策，鼓勵民眾疫苗打好打滿，推出超值優惠活動，即日到6月底，雙球冰淇淋及飲品買1送1活動；另外出生基隆的築間集團負責人林楷傑,將基隆70年麵線老店引進台中，凡身分證字號C開頭者，就可免費享用一份店內甜品。

▲義式冰淇淋名店「打3劑」買1送1，基隆麵線老店引進台中。（圖／記者游瓊華攝）

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▲過往因特殊裝潢吸引不少網友拍照打卡，塔拉朵近期又重新改裝完畢搶客。（圖／記者游瓊華攝）

台中義式冰淇淋夯店塔拉朵表示，疫情升溫，政府鼓勵大家接種疫苗防疫，加上近來天氣明顯轉熱，吃冰民眾也增加，所以順勢推出優惠活動，即日起到6月底，只要打滿3劑疫苗，出示小黃卡、數位疫苗證明、健保卡或是臉書、IG活動，就可以享有雙球冰淇淋及飲品買1送1優惠，這也是開店以來少見的特惠活動。

▲義式冰淇淋名店「打3劑」買1送1，基隆麵線老店引進台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲麥克麵線選在端午連假第一天開幕，推出魚漿大腸麵線吸引消費者。（圖／記者游瓊華攝）

另外，連鎖餐飲集團築間創辦人林楷傑以個人名義投資「麥克麵線」，將基隆70年麵線老店引進台中，地點位於逢甲商圈，選在端午連假第一天開幕，推出魚漿大腸麵線搶客，目標全台開設300家分店，6月3日到9日主打「基隆人回家了」，邀請基隆人來台中吃麵線，凡是消費出示身分證或健保卡字號為C開頭，就可以免費享用店內甜品一份。

▲義式冰淇淋名店「打3劑」買1送1，基隆麵線老店引進台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲八方雲集旗下的新蔬食品牌「芳珍蔬食」也首度進軍中台灣。（圖／業者提供）

同樣是連鎖集團，八方雲集旗下的新蔬食品牌「芳珍蔬食」也首度進軍中台灣，店址設在大墩路上，除了熟食之外，也瞄準防疫外帶商機，推出素食生鮮水餃、田園蒲瓜水餃以及雪裡紅水餃，滿足吃素消費者需求。

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關鍵字：

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