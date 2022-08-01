更猛雨彈明天報到！這3天「雨時長、雨區大」　放晴時間點出爐

▲低壓帶影響台灣天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

季風環流圈也就是大低壓帶逐漸靠近且將通過台灣，明後兩天天氣最不穩定，中南部、東南部整天斷續有雨，其他地區則是晴雨交替，對流發展時會出現大雷雨，週五以後太平洋高壓增強，天氣才會恢復穩定。

氣象局預報員徐仲毅表示，在中南半島到菲律賓東方海面，延伸到日本南方海面迴轉的明顯對流雲系，就是所謂的季風環流圈，也可稱為大低壓帶，低壓北側有颱風翠絲及熱帶性低氣壓，兩個系統對台灣都沒有直接影響。

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而大低壓帶東側不穩定，在太平洋高壓增強後，會使不穩定的環流圈逐漸通過台灣，造成天氣不穩定，清晨海陸風、午後熱力作用等都可能導致部分地區出現明顯短延時強降雨。

▲明後兩天雨區較大。（圖／氣象局）

今日降雨主要集中在午後，明後兩天低壓進一步靠近，各地降雨機率更高，受南風、東南風影響，中南部、東南部雨勢比今天更明顯，各地山區可能出現局部大雨，北部主要雨勢則集中在中午過後。

週四降雨情況與週三類似，不過因低壓帶逐漸遠離，因此降雨情況會較緩和，但各地山區仍可能出現局部大雨。週五太平洋高壓勢力進一步向西延伸靠近台灣，因此各地將恢復多雲到晴有午後雷雨的夏季天氣型態。

溫度方面，週二到週四受到下雨影響，高溫會稍微下降，約30度以上，週五則會恢復高溫炎熱的天氣型態，各地高溫均可達34度以上。

徐仲毅提醒，在低壓帶影響期間，除了中南部、東南部整天斷續有雨，其他地區也是整天晴雨交替，且對流發展時會出現又大又急的局部驟雨或大雷雨，且天氣預報不穩定性較大，所以出門須特別留意天氣變化。

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