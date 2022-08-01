▲「鼎東客運」正式走入歷史，東台灣接力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

承載著許多台東人公車記憶的「叮咚、叮咚」-鼎東客運正式走入歷史，從今天起正式更名為「東台灣客運」及恢復原名「興東客運」，繼續提供鄉親行的服務，東台灣客運特別於1日舉辦更名揭牌儀式，縣長饒慶鈴應邀參加，並為首發幸福專車廣播發車。



鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，46年前為爭營運路權，為了方便管理，經台灣省政府交通處指示將「安榮客運」與「興東客運」合併，1976年成立了鼎東客運，但內部仍各自經營自己路線、服務旅客，分經營策略上也有不同想法。由於2家客運分別持有公司各半股份，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題或爭取承辦標案，另一方不一定支持，可能因此擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制風險，因此，山線第2代負責人施孟宏2014年第1次正式遞交分割申請，病故後由妻子王欽鈴及兒子施凱嚴、施建州接棒努力，歷經8年、3次申請，終於在今年2月獲交通部公路總局核准分割案。

縣長饒慶鈴表示，欽佩斜槓的王欽鈴董事長對分割案的堅持及不屈不撓，由於台東南北狹長，縣民的日常交通都靠鼎東客運串聯起來，不管是接送學生上下課、採買購物，以及台東觀光路線的台灣好行，都要感謝鼎東客運的付出。此外，也必須感謝公路總局，每年補助公路客運的營運虧損，透過公有資源挹注，讓台東也能享有都市地區習以為常的交通服務，實在得來不易。希望東台灣客運繼續提供縣民及來台東遊客最好的運輸服務。