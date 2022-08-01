原住民族日系列活動啟動　展現台東原民文化之美

▲原住民族日系列活動啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府1日在原住民文創園區舉辦「2022原住民族日帶你Sa La Ma系列活動」啟動記者會，包括多項動靜態展演活動，將自今日起至12月17日。



原民處說明，2022原住民族日帶你Sa La Ma系列活動自7月份展開，總計有20場次以上的活動推出，預計12月17日結束，一系列活動包括土地關於你特展、風起原舞部落展演、活很會說~我們‧chili'創意隊呼競賽活動、波浪屋X月亮聚等，豐富滿滿的下半年，這也是有別以往單一特定日辦理原民日慶祝活動的方式，希望透過這一連串活動的安排，讓族人與外界感恩先人們在這片土地的付出與努力。

今日啟動記者會同時表揚縣府及成功、卑南、金峰等公所獲得110年度「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」評鑑績優人員，頒贈連續10年以上擔任原住民保留地土地權利審查委員感謝狀，及頒發原民土地資源試辦部落共管駐點聘書等，期待族人在各界領域對原住民土地的付出與熱愛得以被看見並持續發光。



原住民族日系列活動於8月1日至5日推出「土地關於你」特展於原TTMaker展出，內容以原住民族土地文化為主軸，分別以源起、和好、回家、共生、攜手等漸進式的成長探討族人與土地的關係。而8月1日至8月31日則於Lima展區推出「台東天光-移動．記憶」，展出3位原住民女性藝術家的系列作品，述說在生命歷程中展現不一樣的構思，透過此次展覽呈現土地如同母親無私的愛，庇護族人在此安生立命與延續文化，讓我們一起享受生命的美好並且更珍愛這片土地。歡迎民眾前往欣賞了解原民文化與風情，相關活動資訊可上臉書南島台東(https://www.facebook.com/aborigine089)查詢。