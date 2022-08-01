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緬甸政變1年半！　軍政府再延長「國家緊急狀態」6個月

▲▼緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

▲緬甸武軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）1日宣布繼續延長國家緊急狀態，為期6個月，該決定也已經獲得國家與安全委員會批准。緬甸軍方2021年2月發動政變，推翻翁山蘇姬（AungSan Suu Kyi），全國瞬間陷入混亂，因此立刻宣布全國進入緊急狀態，並大力鎮壓各地的反抗行動。

根據《路透社》引述緬甸官媒報導，敏昂萊決定繼續延長國家緊急事態，該決定已經獲得國家與安全委員會批准。這是緬甸軍政府自政變後，第2次延長國家緊急狀態。在此之前軍政府曾宣稱，會在2023年8月舉行選舉，但如今看來，預計也將延後。而反對派人士也質疑，選舉根本不自由也不公平。

▲▼緬甸政變將邁入第3個月，民眾仍未放棄與軍政府抗爭。（圖／路透）

▲大批抗議民眾遭到軍政府鎮壓。（示意圖／路透）

緬甸軍方2021年2月推翻翁山蘇姬的民選政府，隨後便以殘暴手段鎮壓當地反對聲浪。根據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自政變以來，軍方鎮暴部隊已經殺害至少2100人。不過該數字則遭到軍政府否認。

緬甸軍政府已經受到許多西方國家指責與制裁。緬甸同時也是ASEAN的成員國之一，但是ASEAN內部有互不干涉內政的傳統。此外，上週有4名被指控犯有「恐怖行為」的民主活動人士遭到處決。

翁山蘇姬自從被拘留後，遭軍政府指控一連串的罪名，合計可能會被判超過150年的有期徒刑，其中包含貪汙罪、煽動反軍方人士、違反新冠防疫規定以及電信法等。

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