南庄消防隊白天獲贈裝備　傍晚就帶上加里山救2女

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗南庄加里山是熱門登山地點，假日登山客絡繹不絕，山難也頻傳，當地獅頭山勸化堂因此於7月27日上午在縣府捐贈1輛價值105萬的災情勘查車，及一批36萬元岩盔、保暖衣、登山褲，及背包等登山裝備，沒想到當天傍晚就派上用場，消防人員就帶著裝備剛獲贈的裝備，順利救援2名女山友平安下山。

▲苗栗縣政府消防局南庄分隊7月27日獲捐贈災情勘查車及裝備，消防人員當天就帶著上加里山，順利救援2名女山友平安下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

7月27日有一支7人登山隊伍(2男5女)攀登南庄加里山，下山途中接近鹿場登山口附近的東線1號樁，吳姓（女、52歲）、陳姓（女、64歲）登山客經過狹窄，且步道布滿樹根路段，先後發生滑倒，吳女左手腕、陳女右腳踝疑似骨折。

苗栗縣消防局下午5時左右接獲報案，派遣南庄分隊6名警、義消人員上山，傍晚6點10分接觸到2人，經包紮固定，吳女可以自行走路下山，陳女由消防人員一步一步背下山，晚上6點53分安全抵達登山口。

加里山有苗栗富士山之稱，是全國山友們最愛爬的山之一，也是台灣最多山難事故的地方，南庄分隊每年大約處理40件大大小小的山難事件，消防局第三救災救護大隊長黃錫君說，沒想到白天再受捐贈車輛、裝備，傍晚警義消就帶著上山搜救，還好順利平安。消防局表示，加里山攀登難度不高，發生山難主要原因是沒有做功課，提醒民眾安全第一，準備好了再上山。

▲▼苗栗縣政府消防局南庄分隊7月27日獲捐贈災情勘查車及裝備，消防人員當天就帶著上加里山，順利救援2名女山友平安下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣政府消防局南庄分隊7月27日獲捐贈災情勘查車及裝備，消防人員當天就帶著上加里山，順利救援2名女山友平安下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）